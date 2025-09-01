Valeria Retally armará su propio 'Son by Four' ¡Con puras mujeres! Esto es lo que nos espera en el tercer show...

La intriga ya está servida: ¿A quiénes traerá Valeria Retally como invitados? En sus redes sociales ha soltado pistas que desataron la locura entre los seguidores. Además, ¿Cómo se verá Kabliz siendo Lady Gaga? Esto y muchos más, es lo que nos espera el miércoles.

Ciudad de Panamá, Panamá/Después de dos noches cargadas de emociones, la tercera gala de Tu Cara Me Suena 2025 promete ser un espectáculo que nos pondrá a vibrar. La competencia ya ha demostrado que este año no hay espacio para lo predecible, y que el escenario se convierte en una montaña rusa de transformaciones, voces insólitas y momentos que quedarán guardados en la memoria de todo los televidentes.

El show anterior dejó la vara muy alta: Gabo Novoa se alzó como el gran ganador de la noche con su imponente interpretación de Bad Bunny. Con el estilo irreverente, la actitud urbana y la fuerza vocal que exige el “conejo malo”, Gabo se metió al público y al jurado en el bolsillo, dejando claro que su versatilidad es una de sus armas más poderosas en esta temporada.

El pulsador y su: "TRAE TRES AMIGOS"

Pero como si no fuera suficiente con el triunfo de Gabo, el pulsador volvió a hacer de las suyas. Esta vez, la sorpresa recayó sobre Valeria Retally, quien recibió la temida, y al mismo tiempo emocionante, opción de “TRAE TRES AMIGOS”. Con esto, la participante deberá presentarse en el escenario convertida en Ángel López, la poderosa voz del grupo Son by Four. Y claro, como dicta la regla, deberá traer a tres invitados que la acompañen en la presentación.

¿Son by Four o Son by Valeria?

Aquí empieza el chisme bueno. Valeria no se quedó callada y en redes sociales soltó la bomba: no va a traer a tres hombres como todo el mundo pensaba, sino a tres mujeres. ¡Qué vivan las transformaciones! Así que prepárense, porque lo que se viene es un Son by Four recargado, pero en versión “Girl Power”.

¿Quiénes serán esas tres misteriosas invitadas? Esa es la pregunta que trae a los fans en modo CSI, revisando cada historia de Instagram y cada “like” sospechoso. Algunos dicen que traerá a voces de ex concursantes, otros apuestan por cantantes amigas suyas… lo único seguro es que serán tres guerreras listas para ponerse traje de hombre y dejar al público con la boca abierta.

El menú de la noche: explosión de personajes

Y mientras Valeria organiza su casting personal de Avengers musicales, el resto de los participantes ya tienen sus misiones definidas para este tercer show:

La Ministra como Yailin “La Más Viral” : Prepárense porque si alguien sabe dar show con actitud es ella. Seguro que nos suelta una peluca azul, un par de movimientos con dembow y deja al público gritando “¡chivirica!”.

: Prepárense porque si alguien sabe dar show con actitud es ella. Seguro que nos suelta una peluca azul, un par de movimientos con dembow y deja al público gritando “¡chivirica!”. Marigaby será Rosalía : O sea, “tra-tra”. Si alguien puede manejar palmas flamencas, coreografías urbanas y vestuario de torera moderna, es Marigaby. La pregunta es: ¿Se lanzará con motomami look completo?

: O sea, “tra-tra”. Si alguien puede manejar palmas flamencas, coreografías urbanas y vestuario de torera moderna, es Marigaby. La pregunta es: ¿Se lanzará con motomami look completo? Robin Durán se convertirá en Farruko : Después de ser Taylor Swift en la gala pasada, ahora le toca un giro radical: de “Shake it off” a “Pepas”. Si eso no es versatilidad, no sé qué lo es.

: Después de ser Taylor Swift en la gala pasada, ahora le toca un giro radical: de “Shake it off” a “Pepas”. Si eso no es versatilidad, no sé qué lo es. Franklyn Robinson como James Brown : ¡Hombre! Esto promete. El “padrino del soul” requiere energía, baile, gritos, sudor y un par de splits. ¿Veremos a Franklyn estirándose en la tarima? Solo queda rezar por sus pantalones.

: ¡Hombre! Esto promete. El “padrino del soul” requiere energía, baile, gritos, sudor y un par de splits. ¿Veremos a Franklyn estirándose en la tarima? Solo queda rezar por sus pantalones. Gabo Novoa ahora será Raphael : De Bad Bunny a Raphael en una semana. Habrá que cambiar el “yo perreo sola” por un “como yo te amo”. El rango vocal que va a tener que sacar es de otro planeta.

: De Bad Bunny a Raphael en una semana. Habrá que cambiar el “yo perreo sola” por un “como yo te amo”. El rango vocal que va a tener que sacar es de otro planeta. Judy Meana será Yuridia : Prepárense para llorar. Sí, llorar. Porque Yuridia es de esas artistas que hacen que uno saque el pañuelo hasta con el ensayo. Judy tendrá que ponerse en modo sentimental extremo.

: Prepárense para llorar. Sí, llorar. Porque Yuridia es de esas artistas que hacen que uno saque el pañuelo hasta con el ensayo. Judy tendrá que ponerse en modo sentimental extremo. Kabliz como Lady Gaga: Aquí no hay medias tintas: o llega con vestido hecho de carne o con un huevo gigante. Kabliz tiene que darlo todo: voz, show, drama, extravagancia. El “Little Monster” que lleva dentro.

Una gala que huele a muchos memes en redes

La tercera gala no solo destaca por las imitaciones que se avecinan, sino por la expectativa en torno a los cambios de género que traerá la presentación de Valeria y sus tres amigas. Esta jugada no solo pone de relieve el ingenio del pulsador, sino también la capacidad de los artistas para salir de su zona de confort y sorprender con propuestas distintas.

Los fans ya especulan en redes sociales sobre quiénes podrían acompañar a Valeria: algunas teorías mencionan voces emergentes de la escena panameña, mientras que otros sueñan con ex concursantes de Tu Cara Me Suena que regresarían como invitadas especiales. Sea cual sea la elección, lo cierto es que esta será una de las presentaciones más comentadas de la temporada.

El show anterior

La tercera gala llega también con el recuerdo fresco de la segunda noche, en la que el escenario ardió con transformaciones memorables. El triunfo de Gabo como Bad Bunny dejó claro que en esta temporada cualquiera puede sorprender y llevarse la victoria, mientras que la irrupción de Valeria con el pulsador generó un “plot twist” que mantiene a todos con la intriga encendida. Además, si alguien nos dejó con la boca abierta fue Robin Durán con su interpretación de Taylor Swift.

La producción ha sabido mantener el suspenso y la adrenalina en cada show, y con este tercer episodio el público puede esperar más de lo mismo: dramatismo, diversión, talento y, sobre todo, muchas sorpresas.

Lo que nos espera

Con un elenco tan diverso y retos tan exigentes, la tercera gala de Tu Cara Me Suena 2025 tiene todos los ingredientes para convertirse en un hito. La Ministra traerá la chispa de Yailin, Marigaby pondrá el arte con Rosalía, Robin explorará el flow de Farruko, Franklyn asumirá el alma de James Brown, Gabo se reinventará como Raphael, Judy tocará corazones con Yuridia y Kabliz encenderá el escenario con Lady Gaga.

Y en medio de todo, el plato fuerte: Valeria Retally con Ángel López y un Son by Four renovado, acompañada de tres voces femeninas que se lanzarán al desafío del cambio de género. Una fórmula que promete emociones, risas, y quién sabe… hasta lágrimas.

Lo que es seguro es que la tercera gala no será una noche cualquiera. Será una cita con la música, la creatividad y el talento, donde cada detalle cuenta y donde el público volverá a ser testigo de que en Tu Cara Me Suena 2025, lo único seguro es que nada está escrito.