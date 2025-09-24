¡HOY! Woody pisa el escenario, MariGaby y Robin cambian de género y la magia no se detiene en Tu Cara Me Suena

De Woody a Bisbal, pasando por Xuxa y Boza: la sexta gala rompe esquemas y asegura emociones en el Campus ITSE ¡No te lo querrás perder!

Ciudad de Panamá, Panamá/El reloj marca la cuenta regresiva y el Campus ITSE vuelve a vestirse de luces, música y emociones para recibir la sexta gala de Tu Cara Me Suena 2025. Tras una quinta noche que quedará en la historia, donde La Ministra se coronó como ganadora imitando a Makano y cantando junto al artista real en vivo, el público llega con las expectativas por las nubes.

Y no es para menos: lo que veremos hoy promete ser un show cargado de sorpresas, risas, transformaciones extremas y hasta un invitado inesperado que viene del mundo animado.

Sí, leíste bien. Por primera vez en esta temporada un participante dejará a un lado los imitables de carne y hueso para encarnar a un personaje animado que todos conocemos: Woody, el vaquero de Toy Story. Y la encargada de este reto será nada más y nada menos que Valeria Retally, quien promete traer al escenario la nostalgia de Pixar con botas, sombrero y mucha actitud de “¡Al infinito y más allá!”.

La magia de ver a Woody en el escenario

Hablar de Woody es hablar de infancia, risas y lágrimas. El carismático sheriff del cuarto de Andy llega por primera vez al escenario de Tu Cara Me Suena en Panamá, y el reto no es nada fácil. Valeria deberá lograr que el público crea que el muñeco de trapo cobró vida, con sus gestos exagerados, su voz característica y su energía de líder nato.

La producción ya adelantó que este número será uno de los más esperados de la noche, pues involucra una mezcla de actuación, canto y coreografía animada. Ver a Woody tomar un micrófono no es algo que pase todos los días, y sin duda Valeria podría robarse el show con esta arriesgada interpretación.

MariGaby y su primer cambio de género

Si algo caracteriza a Tu Cara Me Suena es que no hay límites: hombres interpretan mujeres, mujeres interpretan hombres, y todos deben salir de su zona de confort. Esta vez le toca el turno a MariGaby, quien deberá transformarse en David Bisbal, uno de los cantantes españoles más reconocidos de las últimas dos décadas.

El reto es doble: no solo será su primer cambio de género, sino que además tendrá que dominar los giros vocales y la potencia característica de Bisbal. “Ave María, ¡cuánto poderío!”, dirían muchos, y MariGaby tendrá que demostrar que tiene la fuerza vocal y escénica para rendirle tributo a un ídolo internacional.

La expectativa es enorme, pues el público quiere verla brillar en este cambio radical que podría marcar un antes y un después en su participación.

Robin Durán vuelve a ser mujer con Xuxa

Ya sabemos que Robin Durán no le teme a los retos femeninos, y esta vez lo volverá a demostrar imitando a Xuxa, la legendaria presentadora y cantante brasileña que conquistó a varias generaciones con su música infantil. Será un número lleno de color, energía y nostalgia, con ese estilo alegre que caracteriza a la “Reina de los Bajitos”.

El desafío para Robin no será solo vocal, sino también físico: lograr el carisma y la dulzura de Xuxa en escena.

Gabo Novoa revive a Boza

La conexión panameña no podía faltar en esta gala. Gabo Novoa traerá de vuelta a Boza, uno de los artistas urbanos más queridos de la escena local e internacional. Ya lo hemos visto manejar el género con soltura, pero esta vez deberá replicar la esencia única de Boza: su estilo relajado, su flow inconfundible y ese sello que lo ha llevado a sonar en todas partes del mundo.

Este regreso de Boza al escenario, aunque en imitación, promete ser un momento especial para los fanáticos que corearán cada una de sus letras.

Judy Meana como Bonnie Tyler

La voz rasposa y potente de Bonnie Tyler llega en la piel de Judy Meana. No será tarea fácil, pues hablamos de una de las voces más icónicas de los 80, conocida por su clásico “Total Eclipse of the Heart”.

La preparación de Judy ha sido intensa, y los ensayos adelantan que podría convertirse en una de las actuaciones más memorables de la noche.

Kabliz se lanza a la salsa con Marc Anthony

Después de protagonizar momentos virales en galas anteriores, Kabliz regresa con un nuevo reto: Marc Anthony. El género salsero no es sencillo: requiere potencia vocal, manejo del ritmo y un carisma arrollador. Y si algo ha demostrado Kabliz es que no teme arriesgarse.

Será interesante verlo adaptarse a un estilo tan exigente, con un público que seguramente terminará de pie al ritmo de los timbales.

Franklyn Robinson como Rema

El toque urbano internacional lo pone Franklyn Robinson, quien se transformará en Rema, cantante nigeriano que ha conquistado al mundo con su tema Calm Down.

El reto será capturar esa vibra fresca y moderna, con un estilo lleno de flow y movimientos que caracterizan al artista africano.

Y la campeona defensora: La Ministra

No podemos olvidar que la vara está alta. En la quinta gala, La Ministra sorprendió a todos con su imitación de Makano. No solo se pareció vocalmente, sino que vivió uno de los momentos más icónicos de la temporada cuando el verdadero Makano apareció en el Campus ITSE y cantó junto a ella en vivo.

Ese instante se convirtió en uno de los highlights de la temporada y dejó claro que en este show todo puede pasar. La pregunta es: ¿Logrará La Ministra repetir el triunfo ahora que le toca transformarse en Tini?