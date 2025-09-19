¡De novela! Kabliz y su bailarina dejaron al público sin aliento con un beso apasionado en Tu Cara Me Suena

Lo que pasó en la quinta gala de Tu Cara Me Suena 2025 no lo tenía ni la producción, ni el jurado, ni el público en casa en el guion. La noche estaba encendida con la interpretación de “Ella Baila Sola”, a cargo de Miguel Melfi y Kabliz, pero cuando todos pensaban que el show había terminado… ¡zas! Kabliz se robó el libreto y cerró con un beso de novela mexicana

Ciudad de Panamá, Panamá/La quinta gala de Tu Cara Me Suena 2025 quedará marcada por un episodio que nadie vio venir y que rápidamente se convirtió en el centro de conversación en redes sociales, programas de espectáculos y entre los mismos fanáticos del show.

El protagonista fue Kabliz, quien luego de interpretar el éxito “Ella Baila Sola” junto a Miguel Melfi, sorprendió a todos al terminar su número con un beso efusivo y apasionado con su bailarina, acompañado de una mano traviesa que puso la cereza al pastel en un cierre digno de novela mexicana.

Con luces deslumbrando, el público gritando y Miguel Melfi aún en el escenario como parte del show, el instante quedó grabado en la retina de todos: un beso prolongado que desató carcajadas, gritos y un sinfín de comentarios en redes sociales.

Un cierre inesperado que paralizó el estudio

La dinámica de Tu Cara Me Suena es conocida: los participantes se transforman en distintos artistas, imitando su estilo, vestuario, gestos y voz. En esta ocasión, Kabliz debía compartir escenario con Miguel Melfi para recrear el pegajoso tema “Ella Baila Sola”, éxito mundial que suele encender cualquier pista de baile.

Ambos arrancaron la presentación con energía, acompañados de coreografías, luces y un montaje visual que evocaba la atmósfera festiva de la canción. La química sobre el escenario entre Kabliz y Melfi fue innegable; sin embargo, lo que realmente quedaría grabado en la memoria de los televidentes no ocurrió durante la canción, sino al final.

Mientras el público aplaudía de pie, Kabliz se giró hacia su bailarina y, en un movimiento inesperado, la tomó de la cintura, la atrajo hacia sí y le plantó un beso efusivo. Para sorpresa de todos, la escena no terminó ahí: el gesto vino acompañado de una mano inquieta que desató gritos, aplausos, carcajadas y miradas atónitas tanto en el estudio como en las casas de quienes seguían la gala en vivo.

En cuestión de segundos, la producción, el jurado y hasta los mismos conductores quedaron con la boca abierta. Nadie sabía si era parte del guion o si se trataba de un arranque espontáneo, y precisamente esa ambigüedad fue lo que alimentó la conversación posterior.

“Se salió de control”: la versión de Kabliz

Horas después, ante la ola de comentarios y memes que inundaban las redes sociales, Kabliz decidió dar la cara y explicar qué había sucedido. En una entrevista concedida tras bastidores, el participante aclaró que el beso no fue totalmente improvisado.

“Ella se comportó muy profesional, ya lo habíamos hablado antes, pero creo que las cosas se salieron un poco de control por el tema de la emoción de estar en el escenario, las luces, la música y el público gritando por no poderlo creer”, confesó.

Según contó, durante los ensayos ya habían contemplado la idea de sellar la presentación con un beso. La intención original era hacerlo de manera rápida, como un toque extra para darle dramatismo al cierre de la canción. Sin embargo, en el calor del momento, la espontaneidad ganó y lo que estaba planeado como algo breve terminó convertido en una escena apasionada, casi de telenovela, que desató la euforia general.

“No estaba en mis planes que se viera tan intenso, pero así salió y fue totalmente por la energía del show. Después de terminar la presentación, lo primero que hice fue acercarme a ella para confirmar que todo estaba bien y asegurarme de que lo había tomado con tranquilidad", añadió en el video.

Reacciones en redes: entre memes y debates

Como era de esperarse, el episodio no tardó en explotar en redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de videos del momento exacto en que Kabliz y su bailarina se besan, acompañados de reacciones que iban desde la risa hasta la sorpresa y el debate.

Algunos usuarios celebraron la osadía del cantante, señalando que momentos como este son los que hacen grande a un programa en vivo. “¡Esto es lo que queremos en la TV, espontaneidad pura!”

El propio Kabliz se encargó de calmar las aguas con su explicación, aclarando que la profesionalidad de la bailarina siempre estuvo por delante y que ambos estaban de acuerdo con el recurso escénico. “Esto es show, y nada más que show”, reiteró en sus redes.

La importancia del show dentro de la competencia

Más allá de la polémica, lo cierto es que el número de Kabliz con Melfi fue uno de los más comentados y recordados de la quinta gala, y posiblemente de toda la temporada. En un formato que exige constantemente sorprender, innovar y mantenerse en la conversación, el participante logró captar la atención del público como pocos lo habían hecho antes.

En la competencia, cada detalle cuenta, y aunque este episodio fue más mediático que técnico, lo cierto es que terminó consolidando a Kabliz como uno de los nombres más sonados de la temporada. Su capacidad de generar conversación lo posiciona como un competidor fuerte, no solo en términos de talento, sino también de conexión con la audiencia.

Lo que viene para Kabliz: el reto de Marc Anthony

Lejos de quedarse estancado en la polémica, Kabliz tiene un nuevo desafío en el horizonte. Gracias al famoso Pulsador de Tu Cara Me Suena, le corresponderá transformarse en nada menos que Marc Anthony para la sexta gala, luego de “robarle” el personaje a Robin Durán.

El reto no es menor: Marc Anthony es un ícono de la salsa, con una voz inconfundible, una energía desbordante y un estilo que exige técnica vocal, movimiento escénico y una presencia arrolladora. Kabliz deberá demostrar que puede ir más allá del impacto mediático y respaldar su permanencia en el programa con talento puro.

Los fanáticos ya esperan ansiosos ver cómo afrontará este papel, y algunos incluso bromean con que “si hubo beso con la bailarina como invitado, con Marc Anthony no sabemos qué pueda pasar”.

La quinta gala de Tu Cara Me Suena será recordada no solo por las imitaciones, sino por un instante de pasión inesperada que se convirtió en el tema más comentado de la noche. Kabliz logró robarse el show con un beso que no estaba en los planes de nadie, dejando claro que en televisión en vivo todo puede suceder.

Ahora, el foco se traslada hacia la próxima semana, donde deberá demostrar que más allá de la polémica también tiene el talento necesario para conquistar con una interpretación exigente como la de Marc Anthony. Entre expectativa, nervios y curiosidad, lo cierto es que los ojos de la audiencia estarán puestos nuevamente en él, esperando saber si volverá a dar la sorpresa… con o sin beso incluido.