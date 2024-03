Mulino confirma que está listo para asumir candidatura presidencial de quedar inhabilitado Ricardo Martinelli

Ciudad de Panamá, Panamá/De inhabilitarse al expresidente Ricardo Martinelli como candidato presidencial de Realizando Metas y Alianza, de cara a las elecciones generales del próximo 5 de mayo, su compañero de fórmula José Raúl Mulino estaría listo para ocupar el cargo.

Mulino señaló que en el evento de que se inhabilite a Martinelli, él sería el candidato. "Por supuesto, no hay otro. Yo soy un candidato legítimo ratificado por el Tribunal Electoral, nunca impugnado, no tengo por qué no serlo. Allí está el Código Electoral", planteó.

Aseguró que él se mantiene en campaña, recorriendo el país. "Ahorita voy para Villa Grecia", dijo al ser abordado por los periodistas.

Las declaraciones del candidato a vicepresidente, se dieron esta tarde 1 de marzo, en momentos en que llegaba visitar al expresidente Martinelli, quien se encuentra asilado desde el 7 de febrero en la embajada de Nicaragua.

Más temprano, la Corte Suprema de Justicia desfijó el edicto número 40, que notifica que fueron rechazadas por improcedentes las solicitudes de aclaración de sentencia presentadas en el caso New Business donde se encuentra el expresidente Ricardo Martinelli.

Por el caso New Business el expresidente fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por delito de blanqueo de capitales. Además, debe pagar una multa de $19. 2 millones en un año. Tras desfijarse el edicto inicia el trámite para la ejecución de la condena.

¿Cuáles serían los pasos a seguir para que se haga efectiva la condena?