Panamá Posible hace oficial su respaldo a la candidatura de Martín Torrijos

Ciudad de Panamá/El movimiento Panamá Posible, conformado por personas de la sociedad civil, han anunciado su apoyo a la candidatura presidencial Martín Torrijos, postulado por el partido Popular.

De acuerdo con, Juan Mckay, uno de los líderes del movimiento, dijo que Panamá Posible está abierto para todos los ciudadanos que tengan valores y piensen por el futuro del país, al mismo tiempo que destacó que se están identificando con las propuestas y formas de pensar de Martín Torrijos.

Justificó esta decisión, basándose en la experiencia de Torrijos como presidente, recordando que fue quien dio el paso para la ampliación del Canal, reformó la ley para el Programa de Invalidez y Muerte, hizo reformas constitucionales y abrió nuevas vías de acceso.

“Cuando vemos lo que él está proponiendo decimos: eso es lo que la sociedad quiere. Panamá Posible lo que quiere es convertirse en la voz para llegar al candidato y decirle: esto es lo que quiere el pueblo, tómelo en cuenta en sus propuestas”, destacó.

Recalcó que, por el momento, solo están apoyando la candidatura presidencial de Torrijos.

Con un 'Sí se puede', Torrijos inició su discurso en el evento que concentró a los miembros de este nuevo movimiento, recordando cómo se burlaban de su candidatura por el Popular diciendo que iba en un 'picanto' que nadie iba a seguir, pero ahora dicen que es imposible que llegue a mayo.

"Que equivocados estaban y que equivocados están: Me atreví, aquí estoy yo, Martín Torrijos Espino; y aquí están ustedes que también se atrevieron, demostrando que cuando hay mística y voluntad todo es posible", expresó.

Agradeció a los presentes por estar unidos en el equipo ganador que junto construirán un Panamá Posible, que, "no es un eslogan, en ocho meses será una realidad".

Recalcó que, "no tengo la menor duda que con ustedes vamos a ganar, porque Panamá necesita ganar".

Torrijos habló sobre los sentimientos de desesperanza, impaciencia, desconfianza e incertidumbre, además de, pesimismo y sentimiento de abandono que demanda actuar con prontitud y urgencia.

Estamos en una profunda crisis que se agrava, porque el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis, corrupción que no solo fue tolerada, sino también incentivada desde los mismos gobiernos y ya contamina por igual instituciones privadas y públicas" — Martín Torrijos, - candidato presidencial

Torrijos enumeró una serie de problemas que enfrenta el país como: la inseguridad, falta de agua, los deficientes servicios de recolección de basura y distribución de energía eléctrica, la descentralización paralela, concesiones deshonrosa, entre otros.

"Nos están robando nuestra patria cuando dicen que no hay solución, que Panamá es así, y eso no es verdad. Basta, este no es el Panamá que queremos, imaginamos o soñamos", aseveró el candidato presidencial, señalando que ante este panorama no podía quedarse en casa, porque tenemos que recuperar a Panamá, la esperanza y la decencia.

"Porque sabemos pelear y levantarnos para defender a Panamá dónde sea y cómo sea", puntualizó.

"Ellos se sienten seguros, protegidos desde el poder y la corruptela; que se preparen, esto apenas comienza, vamos a librar una política indolente e indecente y esto se acaba el próximo mayo" — Martín Torrijos, - candidato presidencial

Culminó su mensaje con la frase "rescatar Panamá sí es posible porque los decentes somos más", recalcando que es el momento de construir ese Panamá posible.

Por su parte, voceros del partido Popular, señalaron que realizarán el directorio nacional donde completarán la nómina presidencial, anunciando al compañero de fórmula de Torrijos, así como los demás candidatos que completan la oferta electoral del colectivo.

Señaló que, aunque lo ideal sea que el Vicepresidente sea alguien de este partido, será Torrijos quien elija a su compañero.

