Álex Baena sufre lesión y será baja ante el Elche

El Atlético de Madrid confirmó que el centrocampista presenta una lesión muscular de bajo grado y seguirá un plan de fisioterapia y readaptación.

El Atlético de Madrid confirmó que el centrocampista Álex Baena padece de una lesión muscular de bajo grado, lo que le impedirá estar disponible para el partido del próximo sábado frente al Elche, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.

De acuerdo con el parte médico del club colchonero, el jugador se sometió a pruebas tras experimentar molestias durante la sesión de entrenamiento de esta mañana. Los resultados confirmaron la dolencia, por lo que Baena realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio. La fecha de su regreso dependerá de la evolución de la lesión.

Diversos medios españoles señalan que el internacional de 24 años podría reaparecer a mediados de septiembre, en el suelo ante su exequipo, el Villarreal.

Baena ya había mostrado señales de molestias en el compromiso liguero disputado el pasado fin de semana, en la derrota 2-1 frente al español Cornellà. Tras el encuentro, fue visto con hielo en la pierna afectada, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico.

La ausencia de Baena supone un contratiempo para el entrenador Diego Simeone, quien lo considera una pieza clave en su esquema ofensivo. Ahora, el Atlético deberá reorganizar su mediocampo para afrontar el compromiso contra el Elche, mientras trabaja en la pronta recuperación del jugador.

Puede interesar: Antoine Griezmann: El delantero francés extiende su estancia con el Atlético de Madrid