LeBron James y Blake Griffin nombrados 'Jugadores de la Semana' en la NBA

Los estelares LeBron James, de los Cleveland Cavaliers, y Blake Griffin, de Los Ángeles Clippers, fueron elegidos este lunes 'Jugadores de la semana' en la NBA, en las Conferencias Este y Oeste, respectivamente.

LeBron promedió 25.5 puntos, 11.3 asistencias y 5.8 rebotes en un recorrido con balance de 3-1 de su equipo.

En un triunfo en tiempo extra de 140-135 sobre los Washington Wizards el lunes pasado, LeBron impuso un récord personal con 17 servicios para anotación, además de 32 puntos.

LeBron anotó 25 tantos en tres de esos cuatro juegos y logró dos 'dobles-dobles' en ese trayecto.

Por su parte, Griffin lideró a los Clippers en un recorrido de 2-1 con un promedio de 26 puntos, 10.3 rebotes y ocho asistencias por juego.

En justamente su sexto juego desde que regresó tras una cirugía de rodilla, Griffin logró en ese encuentro un 'triple-doble' con 26 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en la derrota 118-109 ante los Toronto Raptors, también el lunes pasado.