Juegos Centroamericanos y del Caribe: Equipo Nacional de Béisbol toma seminario sobre dopaje

Los peloteros panameños reciben capacitación antidopaje de cara al torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputará en República Dominicana.

Panamá/Peloteros de la Selección Nacional de Béisbol Mayor de Panamá acudieron virtualmente a un seminario sobre normas de dopaje de cara al Campeonato de Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse entre el 31 de julio y el 7 de agosto próximo.

Le correspondió a la Dra Diana Medina, Gerente de Educación de la Organización Nacional Antidopaje de Panamá, reunirse con jugadores que se mantienen entrenando de cara a dicho evento, explicando la importancia que tienen los exámenes antidopaje del campeonato.

"Estuvimos compartiendo información sobre las infracciones a las normas antidopaje, el uso de sustancias prohibidas y sus consecuencias tanto a la salud como penalizaciones por cometer una infracción. también se estuvo explicando los controles de dopaje que se realizan en estos juegos", sostuvo.

Los compromisos del certamen de béisbol se dividirán entre el Estadio Quisqueya Juan Marichal (para los duelos estelares nocturnos) y el Estadio Juan Pablo Duarte en el Centro Olímpico.

Mientras tanto el equipo prosigue con su preparación de cara a los Juegos, entrenando en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, bajo las órdenes del profesor Alberto "Beto" Macré.

Equipo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe inicia fogueos este sábado

La Federación Panameña de Béisbol anuncia que el equipo nacional mayor que jugará el torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2026, estará realizando fogueos a partir de este sábado 11 de julio.

Los partidos de preparación se llevarán a cabo en la Academia Mariano Rivera, enfrentando al equipo U23 de los Vaqueros de Panamá Oeste.

También se tiene contemplado tener partidos de fogueo ante la preselección nacional juvenil que jugará el Premundial de Santo Domingo, República Dominicana.

El equipo mantiene entrenamientos en horas de la mañana en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, bajo las instrucciones del profesor Alberto Macré.

Panamá debuta en el béisbol de los JCC este 31 de julio ante el equipo de México y tendrá partidos de la Ronda Regular ante Nicaragua y Colombia, respectivamente.

El torneo se jugará en dos grupos, avanzando a la Super Ronda los tres mejores de cada grupo, y luego los mejores van por la medalla de oro y la presea de bronce, respectivamente.

Con infromación de Fedebeis