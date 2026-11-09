Nicaragua vs Panamá - previa| Mundial de Béisbol U23 2026: canaleros afrontan un juego vital que podrás ver en TVMAX, TVN Pass y YouTube

¡HOY! Nicaragua vs Panamá a las 7:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá tendrá este lunes una prueba exigente frente a Nicaragua, anfitriona del Mundial de Béisbol U23 2026. El compromiso corresponde a la ronda de apertura del campeonato y representa una oportunidad importante para que el conjunto canalero fortalezca sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Roberto Clemente, de Masaya, y será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

En busca de medallas

El equipo panameño llega a esta cita mundialista bajo la dirección del mánager Aníbal Reluz, quien manifestó antes del viaje a Nicaragua que el objetivo de la selección es conseguir una medalla.

Reluz destacó la preparación del equipo y señaló que la unión del grupo es una de sus principales fortalezas.

Panamá consiguió su clasificación al Mundial después de conquistar la medalla de oro en el Premundial U23 disputado en Panamá Oeste, un resultado que alimentó las expectativas alrededor de esta generación de peloteros.

Entre los nombres destacados de la plantilla aparece el receptor Eduardo Tait, prospecto de los Mellizos de Minnesota, considerado uno de los talentos a seguir en el conjunto nacional.

Hogar dulce hogar

La novena nicaragüense tendrá un ingrediente adicional a su favor: el respaldo de su afición. El torneo representa el regreso de una Copa Mundial de Béisbol a Nicaragua después de 32 años, por lo que existe una expectativa especial alrededor de la competencia.

Los pinoleros comparten el Grupo A con Panamá, Puerto Rico, Australia, República Checa y China Taipéi. En sus primeras presentaciones consiguieron una victoria 4-2 sobre China Taipéi, resultado que confirmó su capacidad para competir ante rivales de nivel internacional.

Un camino con altibajos

La selección canalera inició su participación con una derrota ajustada de 2-1 frente a Puerto Rico. En ese encuentro, Mauricio Pierre conectó un cuadrangular solitario, mientras que el lanzador Andrés Silvera tuvo una destacada apertura de cinco episodios, en los que permitió cinco imparables, no concedió carreras y recetó cinco ponches.

Posteriormente, Panamá consiguió recuperarse ante República Checa, mostrando una mejor producción ofensiva y capacidad de reacción. Sin embargo, el encuentro ante China Taipéi representó otro desafío para el conjunto nacional, que sufrió una derrota en las postrimerías del compromiso.

Estos resultados hacen que el enfrentamiento ante Nicaragua sea especialmente importante para las aspiraciones panameñas.

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Claves para Panamá

Aprovechar las oportunidades ofensivas : la novena necesita convertir sus corredores en circulación en carreras .

: la novena necesita . Fortalecer el trabajo del relevo : administrar correctamente el cuerpo de lanzadores será fundamental en un torneo de calendario exigente.

: será fundamental en un torneo de calendario exigente. Controlar las emociones : jugar ante el equipo anfitrión requiere concentración para evitar errores que puedan inclinar el resultado.

: jugar ante el equipo anfitrión para evitar errores que puedan inclinar el resultado. Responder con experiencia: peloteros como Eduardo Tait pueden aportar calidad y liderazgo en momentos determinantes.

Partido de gran importancia

El Mundial U23 reúne a 12 selecciones distribuidas en dos grupos. Los tres mejores equipos de cada sector avanzarán a la Súper Ronda, que se disputará del 12 al 14 de noviembre. La lucha por las medallas culminará el 15 de noviembre en Managua.

Para Panamá, el duelo contra Nicaragua representa una oportunidad de demostrar que tiene las herramientas necesarias para competir por los primeros puestos. El equipo de Aníbal Reluz viajó a tierras nicaragüenses con el objetivo de conquistar una medalla y ahora necesita respaldar esa ambición con resultados.

La mesa está servida en Masaya. Panamá se enfrenta a Nicaragua en un compromiso de alta exigencia, con la clasificación a la siguiente ronda como principal motivación. La novena canalera buscará silenciar el ambiente local y dar un paso importante en su camino mundialista.

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