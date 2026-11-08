Irma García vs Nataly Delgado| La panameña cede la corona mundial en pelea unificatoria

Delgado fue superada por la efectividad de García al momento de conectar sus golpes.

Panamá/La panameña Nataly Delgado perdió por decisión unánime ante la mexicana Irma 'Torbellino' García en una pelea unificatoria de los títulos supermosca de la Asociación Mundial (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Delgado (21-8-2) fue superada por García (27-5-1) quien estableció un patrón de pelea en el que marcó distancia y mostró efectividad al conectar sus golpes.

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La panameña tuvo su mejor momento en el quinto asalto donde impactó el cuerpo de la mexicana, quien frenó la acometida con golpes fuertes en los segundo finales de ese round.

En el sexto asalto, García derribó a Delgado. Esa fue la única caída que se dio en el pleito.

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Aunque Delgado mostró valor y trató de revertir la situación, García se mantuvo fiel a su estrategia hasta la campanada final. Finalmente los tres jueces anotaron la pelea 97-92 a favor de la mexicana quien se mantiene como monarca de la FIB y toma la faja de la AMB que le pertenecía a la panameña.

La pelea se realizó este domingo 8 de noviembre en el College Park Center de Arlington, Texas.

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