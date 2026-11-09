Panamá anuncia su selección para Premundial de Béisbol U12 2026
El certamen se realizará en Boca Chica, República Dominicana, del 20 al 27 de noviembre.
Panamá/La Selección Nacional de Béisbol U12 de Panamá está lista. La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) presenta oficialmente a los jugadores y al cuerpo técnico que tendrán la responsabilidad de representar al país en el Premundial de Béisbol U12, que se celebrará en Boca Chica, República Dominicana.
El equipo panameño afrontará este importante compromiso internacional con un objetivo claro: conseguir la clasificación por cuarta ocasión consecutiva a una Copa Mundial de Béisbol U12, cuya próxima edición se disputará en China Taipéi en 2027.
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La novena nacional tendrá su primera presentación el próximo 20 de noviembre, cuando se enfrente a Puerto Rico a las 8:00 a.m. (hora de Panamá), en el inicio de su camino hacia la clasificación mundialista.
La selección está conformada por los siguientes peloteros:
Lanzadores
Cristian Cedeño, Eynar De León, Alams Rodríguez, Víctor Rodríguez, Miguel Samaniego, Luis Urriola y Axel Valdés.
Receptores
Gerald De La Cruz y Armando Stanziola.
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Cuadro interior
Edgar Batista, Dylan Cruz, Javier Kennedy, Carlos Pérez, Nelson Robledo y Kendrick Salina.
Jardineros
Noah Araúz, Félix García y Thiago Serracín.
Cuerpo técnico
Elpidio Pinto (Manager), Francisco Baso, Samuel Rodríguez, Jorge Hernández y Alexis Fossatty.
Información de Fedebeis