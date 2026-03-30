Se reactivan obras del Rico Cedeño: Contraloría avala refrendo y paga fianza por $2 millones

El contrato, cuyo valor supera los $10.4 millones, establece un periodo de ejecución de 12 meses a partir de su refrendo, marcando el inicio formal de esta nueva fase.

Panamá/Las obras del Estadio Rico Cedeño fueron reactivadas luego de que la Contraloría General de la República avalara el refrendo del contrato y ejecutara una fianza por más de $2 millones, lo que permitió destrabar el proyecto tras años de paralización.

La obra, que inició en abril de 2019, atravesó años de paralización y deterioro. En abril de 2025 se aprobó la liquidación del contrato con la empresa Enobras, S.A., responsable inicial de la ejecución, lo que abrió el camino para retomar el proyecto bajo nuevas condiciones.

Razón por la que, los trabajos quedarán en manos de la empresa Constructora Rodsa, que asumirá la fase final hasta su culminación, con el acompañamiento del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), que dará seguimiento al desarrollo de la obra.

Como parte de la fiscalización, la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores, tramitó documentación clave para viabilizar la continuidad del proyecto. “El monto correspondiente a esta fianza asciende a $2,068,965.78, suma que será cubierta por la aseguradora, lo que garantiza que estos recursos no representarán un costo adicional ni para el Estado ni para la ciudadanía, y permitirá dar continuidad a la obra”, se lee en el comunicado de la Contraloría.

El contrato, cuyo valor supera los $10.4 millones, establece un periodo de ejecución de 12 meses a partir de su refrendo, marcando el inicio formal de esta nueva fase.

De acuerdo con el comunicado, “el refrendo representa una garantía de transparencia, control y buen uso de los recursos públicos, al tiempo que permite reactivar una obra largamente esperada por la región de Azuero”.

Con la orden de proceder ya oficializada, los trabajos han comenzado. “La rehabilitación del Estadio Rico Cedeño no solo atiende una necesidad de infraestructura, sino que reafirma el compromiso de impulsar el deporte como motor de desarrollo social y de devolverle a la comunidad un espacio al servicio de todos”.

La reactivación del estadio representa una nueva esperanza para la provincia de Herrera, que espera recuperar un espacio emblemático para el béisbol y otras actividades deportivas.