MLB Medias Blancas vs Guardianes | Gavin Williams enciende las alarmas de Cleveland

Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana EN VIVO por TVMAX y TVN Pass el sábado 10 de octubre desde las 7:00 pm

Panamá/Cleveland Guardians venció 9-5 a Medias Blancas Chicago y forzó el quinto partido de la Serie de División de la Liga Americana. Sin embargo, el uso de Gavin Williams como relevista de emergencia abre un interrogante sobre quién asumirá la responsabilidad de iniciar el duelo decisivo.

Los Cleveland Guardians sobrevivieron a un partido de alta tensión y derrotaron 9-5 a los Chicago White Sox en el Juego 4 de la Serie de División de la Liga Americana (ALDS). El resultado extendió la serie hasta un quinto y definitivo encuentro, programado para este sábado en el Progressive Field, pero también dejó una preocupación en el cuerpo técnico dirigido por Stephen Vogt.

La principal incógnita pasa por la disponibilidad de Gavin Williams, quien estaba perfilado para abrir el Juego 5, pero tuvo que intervenir desde el bullpen para cerrar el compromiso. El derecho realizó así la primera aparición como relevista de su carrera profesional, en una decisión condicionada por las dificultades del cuerpo de lanzadores de Cleveland.

Williams ingresó en el noveno episodio después de que el cerrador Cade Smith permitiera un cuadrangular solitario de Miguel Vargas y otorgara una base por bolas a Munetaka Murakami. Con la ventaja en riesgo, Vogt recurrió a uno de sus principales abridores para completar la tarea.

El lanzador respondió con 18 pitcheos, permitió un imparable y registró un ponche para retirar a los tres bateadores que enfrentó y asegurar la victoria. Su entrada al partido se produjo después de que el abridor Parker Messick abandonara el montículo en el segundo episodio y un tercio, lo que obligó a Cleveland a utilizar antes de lo previsto a sus relevistas.

¿Quién abrirá el Juego 5 de la ALDS?

La decisión de utilizar a Williams responde a una estrategia de emergencia, bajo la consigna de que todos los brazos disponibles debían contribuir para mantener viva la temporada. No obstante, el movimiento deja a los Guardians ante una disyuntiva de cara al encuentro definitivo.

Williams había abierto el Juego 2 y se perfilaba para regresar al montículo con el descanso habitual de un abridor. Su participación en el relevo modifica ese escenario y obliga al cuerpo técnico a evaluar si puede asumir nuevamente la apertura o si será necesario recurrir a otra alternativa dentro de una rotación que llega exigida al quinto partido.

El propio lanzador dejó abierta la posibilidad de cumplir cualquiera de las funciones que le encomiende el equipo. “Haré lo que me pidan. Si tengo que abrir, abriré; si salgo del bullpen, saldré del bullpen”, manifestó Williams.

La prioridad de Cleveland será encontrar la combinación de lanzadores que le permita superar el compromiso decisivo y avanzar a la siguiente ronda. En una serie que se definirá a un solo partido, la administración del pitcheo puede convertirse en un factor determinante.

El ganador del Juego 5 obtendrá el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), donde se enfrentará a los Tampa Bay Rays. Para los Guardians, el desafío será resolver el panorama de su rotación sin perder el impulso conseguido con la victoria en el cuarto encuentro.