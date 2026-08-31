MLB noticias: Así van los peloteros panameños en la temporada de las Grandes Ligas

La representación panameña en las Grandes Ligas (MLB) mantiene un desempeño destacado en el tramo definitivo de la temporada regular.

Panamá/Con receptores titulares de peso, peloteros de cuadro consolidados y especialistas en la velocidad en las almohadillas, los peloteros canaleros siguen dejando su huella en los diamantes del mejor béisbol del mundo.

A continuación, presentamos el desglose de los números estadísticos de la legión panameña en el béisbol de las grandes ligas:

Iván Herrera – Cardenales de San Luis

El receptor oriundo de la capital panameña se consagra como uno de los bates más productivos y consistentes de la delegación nacional. Herrera lidera a los panameños en cantidad de encuentros disputados, imparables conectados, carreras anotadas y cuadrangulares.

Juegos jugados (JJ): 137

137 Promedio de bateo (AVE): .243 (125 hits en 514 turnos al bate)

.243 (125 hits en 514 turnos al bate) Carreras anotadas (CA): 82

82 Extrabases: 24 dobles y 1 triple

24 dobles y 1 triple Jonrones (HR): 14

14 Carreras empujadas (CE): 55

55 Bases robadas (BR): 8

8 Bases por bolas (BB): 67

67 Ponches (SO): 111

José "Chema" Caballero – Yankees de Nueva York

El cuadro interior y campocorto panameño continúa marcando la diferencia por su agresividad y velocidad en los senderos. Caballero se consolida como una pieza clave en el esquema neoyorquino gracias a su capacidad para embasarse y castigar al picheo rival.

Juegos jugados (JJ): 116

116 Promedio de bateo (AVE): .241 (88 hits en 365 turnos al bate)

.241 (88 hits en 365 turnos al bate) Carreras anotadas (CA): 43

43 Extrabases: 12 dobles

12 dobles Jonrones (HR): 12

12 Carreras empujadas (CE): 47

47 Bases robadas (BR): 31

31 Bases por bolas (BB): 23

23 Ponches (SO): 94

Miguel Amaya – Cachorros de Chicago

El receptor de Los Santos mantiene su presencia y liderazgo en la receptoría de los Cubs, aportando oportunismo ofensivo y solvencia en la conducción del picheo de su equipo.

Juegos jugados (JJ): 73

73 Promedio de bateo (AVE): .230 (43 hits en 187 turnos al bate)

.230 (43 hits en 187 turnos al bate) Carreras anotadas (CA): 30

30 Extrabases: 9 dobles

9 dobles Jonrones (HR): 5

5 Carreras empujadas (CE): 22

22 Bases por bolas (BB): 21

21 Ponches (SO): 57

Edmundo Sosa – Phillies de Filadelfia

El utilidad canalero se mantiene como una variante clave en el cuadro interior de los Phillies, aportando solvencia defensiva en múltiples posiciones y extrabases oportunos en momentos apremiantes de la campaña.

Juegos jugados (JJ): 70

70 Promedio de bateo (AVE): .236 (47 hits en 199 turnos al bate)

.236 (47 hits en 199 turnos al bate) Carreras anotadas (CA): 25

25 Extrabases: 8 dobles y 2 triples

8 dobles y 2 triples Jonrones (HR): 6

6 Carreras empujadas (CE): 39

39 Bases robadas (BR): 3

3 Bases por bolas (BB): 7

7 Ponches (SO): 45

Leonardo Jiménez – Marlins de Miami

El joven campocorto panameño sigue sumando experiencia en la Liga Nacional vistiendo la camiseta de los Marlins de Miami, trabajando para afianzarse dentro del béisbol de las Grandes Ligas.