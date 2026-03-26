MLB noticias| José "Chema" Caballero envía su casco al Salón de la Fama del Béisbol

Los Phillies, con el panameño Edmundo Sosa, enfrentarán a los Rangers el sábado 28 de marzo a las 3:05 p.m. y lo podrás ver por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/José "Chema" Caballero fue el protagonista de un hecho histórico que será inmortalizado en el Salón de la Fama del Béisbol que está ubicado en Cooperstown.

El panameño se convirtió en el primer jugador, en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, que recurre al ABS Challenge; una innovación que entró en vigencia en la temporada 2026 que inició el miércoles 25 de marzo.

Durante el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco. Caballero consumaba un turno al bate y, tras un lanzamiento de Logan Webb, él se tocó el casco para solicitar el reto. Al final lo perdió.

Según un reporte del New York Post, el casco del istmeño fue autenticado para ser enviado al recinto de Cooperstown donde será exhibido como recuerdo de esta acción que le dio el paso a un nuevo recurso para los peloteros de la 'Gran Carpa'.

El ABS Challenge

El ABS challenge en la MLB se refiere a un sistema experimental llamado “Automatic Balls and Strikes” (ABS), es decir, un sistema automatizado para juzgar bolas y strikes usando tecnología en lugar del criterio humano del umpire.

¿Qué es exactamente?

El ABS utiliza cámaras y sensores (como los de seguimiento de lanzamientos tipo Hawk-Eye) para determinar si un lanzamiento pasó por la zona de strike con precisión milimétrica.

¿Y qué significa "challenge"?

En lugar de reemplazar completamente al umpire, la MLB ha probado un formato híbrido donde:

El umpire sigue cantando bolas y strikes.

sigue cantando bolas y strikes. Pero los jugadores (bateador, pitcher o catcher) pueden retar (“challenge”) una decisión si creen que fue incorrecta.

(bateador, pitcher o catcher) pueden si creen que fue incorrecta. El sistema ABS revisa la jugada en segundos.

revisa la jugada en segundos. Se muestra la trayectoria del lanzamiento y se corrige la decisión si fue errónea.

¿Cómo funciona el reto?

Cada equipo tiene un número limitado de challenges por juego.

por juego. Solo se puede pedir inmediatamente después del lanzamiento (no hay tiempo para debatir).

Si el reto es correcto, lo conservan; si no, lo pierden.

¿Por qué existe?

Para reducir errores humanos en bolas y strikes.

en bolas y strikes. Para hacer el juego más justo y consistente .

. Sin eliminar completamente el rol del umpire.

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