Evento en el Rommel Fernández marca expectativa por campaña comercial en medio del ambiente mundialista

El evento se da en un momento en que aumenta la expectativa de los aficionados, tanto por los partidos de preparación como por la participación del equipo nacional en competencias de alto nivel.

En medio del creciente ambiente por la participación de Panamá en la próxima Copa Mundial de Fútbol, se realizó un evento en el Estadio Rommel Fernández, donde Grupo Rey adelantó detalles de una nueva campaña comercial vinculada al contexto deportivo.

La actividad coincidió con el momento que vive la selección nacional, que continúa su preparación internacional bajo la dirección del técnico Tomás Kristiansen, quien recientemente completó su plantilla y afina aspectos de cara a próximos compromisos.

El evento reunió a representantes del sector privado y aliados estratégicos, en un escenario que, según sus organizadores, busca conectar con el sentimiento de identidad, orgullo y unidad nacional que suele generar el fútbol.

Durante la jornada se ofreció un primer vistazo de la iniciativa, impulsada por Grupo Rey a través de sus distintos formatos comerciales: Supermercados Rey, Romero, Mr. Precio, Metro Plus, Farma Ahorro y ZAZ Food Store, y que girará en torno a dinámicas ya conocidas por los consumidores, como la colección de elementos promocionales.

Aunque no se revelaron todos los detalles, se indicó que la propuesta se desarrollará de forma progresiva en las próximas semanas, en paralelo al calendario deportivo y al interés que genera la selección nacional.

La elección del Rommel Fernández, considerado uno de los principales símbolos deportivos del país, responde al contexto actual en el que Panamá vuelve a captar atención en el escenario internacional.

El evento se da en un momento en que aumenta la expectativa de los aficionados, tanto por los partidos de preparación como por la participación del equipo nacional en competencias de alto nivel.