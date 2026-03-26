Sudáfrica vs Panamá | Los canaleros cierran filas en Durban antes del primer duelo ante los 'bafana bafana'

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá ya está lista para su primer gran examen de la fecha FIFA. Desde la ciudad de Durban, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen completó su último entrenamiento en el Sugar Ray Xulu Stadium, afinando detalles de cara al amistoso frente a Selección de Sudáfrica.

El compromiso se disputará este viernes 27 de marzo en el imponente Moses Mabhida Stadium, con transmisión EN VIVO desde las 11:00 a.m. (previa) y el pitazo inicial a las 12:00 m.d. a través de TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Otras noticias: Selección de Panamá | José Córdoba: Sudáfrica nos dará una idea de lo que será Ghana en el Mundial

Últimos ajustes y plantel completo

El entrenamiento matutino marcó un punto clave en la preparación canalera, con un grupo ya completo tras la incorporación del defensor Jiovany Ramos, quien se sumó en las últimas horas para cerrar la convocatoria de 23 jugadores.

Christiansen ha diseñado esta serie de dos encuentros ante los africanos pensando en el debut mundialista frente a Ghana, un rival de características físicas y tácticas similares a los Bafana Bafana, lo que convierte estos partidos en una prueba de alto valor estratégico.

Christiansen valora la serie ante Sudáfrica

En la antesala del compromiso, el técnico Thomas Christiansen compareció en conferencia de prensa y dejó claro el valor que tienen estos encuentros dentro del proceso mundialista.

El estratega destacó que enfrentar en dos ocasiones a Sudáfrica representa una oportunidad clave para ajustar detalles tácticos y evaluar el rendimiento colectivo. Además, subrayó que estos partidos son fundamentales para seguir consolidando la idea de juego del equipo.

Christiansen también hizo énfasis en la importancia de reencontrarse con sus dirigidos en cancha: observar nuevamente a los jugadores en competencia le permite medir su evolución, ritmo y adaptación al sistema, en un momento crucial de cara al debut mundialista.

Doble prueba en suelo sudafricano

El duelo en Durban será apenas el primero de dos enfrentamientos entre ambas selecciones. El segundo choque se jugará el martes 31 de marzo en el DHL Stadium, ubicado en Ciudad del Cabo, cerrando así la gira panameña en territorio africano.

Por su parte, Sudáfrica también aprovecha estos encuentros como parte de su preparación rumbo al Mundial, donde será protagonista en el partido inaugural frente a México.

Otras noticias: Mundial 2026| Selección de Panamá jugará en un estadio con tribunas temporales

Convocados de Panamá

Guardametas

Orlando Mosquera (Al-Fahya FC – KSA)

Luis Mejía (Nacional – URU)

César Samudio (Marathón – HON)

Defensas

César Blackman (Slovan Bratislava – SVK)

Jorge Gutiérrez (Dep. La Guaira – VEN)

Amir Murillo (Besiktas – TUR)

Andrés Andrade (LASK Linz – AUT)

Martín Krug (Levante – ESP)

José Córdoba (Norwich City – ENG)

Eric Davis (Plaza Amador – PAN)

Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – VEN)

Roderick Miller (Turan Tovuz – AZE)

Volantes

Aníbal Godoy (San Diego FC – USA)

Adalberto Carrasquilla (Pumas – MEX)

Carlos Harvey (Minnesota United – USA)

Cristian Martínez (Kiryat Shmona – ISR)

José Luis Rodríguez (FC Juárez – MEX)

César Yanis (Cobresal – CHI)

Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – MEX)

Delanteros

Ismael Díaz (León – MEX)

Cecilio Waterman (U. de Concepción – CHI)

José Fajardo (U. Católica – ECU)

Kadir Barría (Botafogo – BRA)

Con el plantel completo, ritmo competitivo y una idea clara de juego, Panamá encara su primer reto en suelo africano con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a su debut mundialista. El duelo ante Sudáfrica será más que un amistoso: una auténtica prueba de carácter para los dirigidos por Christiansen.

Con información de FPF.

Otras noticias: Selección de Panamá ya está lista en Sudáfrica: Llegada de los legionarios a Durban