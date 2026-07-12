El Juego de las Estrellas del béisbol de las Grandes Ligas se realizará el martes 14 de julio a las 7:00 p.m. y será transmitido por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/El pelotero metropolitano Eric Guevara es elegido en el Draft 2026 del béisbol de las Grandes Ligas que inició este 12 de julio.

Guevara, quien se desempeña como jugador de cuadro interior, es originario del corregimiento de Parque Lefevre, en el distrito de Panamá. Fue seleccionado por los Marlins de Miami en la séptima ronda y su puesto global en la escogencia fue el 205.

El jugador de 21 años de edad desarrolló su carrera universitaria con los Auburn Tigers y tuvo una destacada temporada en la SEC. En la campaña 2026 jugó 62 partidos, tuvo un promedio de bateo de .322, pegó 13 cuadrangulares y empujó 55 carreras.

Otros jugadores de raíces panameñas vinculados al draft fueron William Cutshall, quien fue seleccionado por los Yankees de Nueva York y Dylan Lugo Stennett, quien es nieto del panameño Rennie Stennett que jugó en la 'Gran Carpa' con los Piratas De Pittsburgh (1971-1979) y los Gigantes de San Francisco (1980-1981).

Información de David Salayandía (TVN Noticias)