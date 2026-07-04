MLB All Star Game 2026| Conoce a los seleccionados para el partido de las estrellas en las Grandes Ligas
Sintoniza el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas el martes 14 de julio a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.
Estados Unidos/Las Grandes Ligas de béisbol dieron a conocer este sábado la lista de jugadores seleccionados al Juego de las Estrellas de la temporada 2026, donde figura el fenómeno japonés Shohei Ohtani como el líder en votos recibidos por los aficionados.
Ohtani, de 31 años y principal figura de los campeones Dodgers de Los Ángeles, participará por sexta ocasión consecutiva del clásico de mitad de temporada.
"Todos los días me sorprendo con Shohei", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.
"Es como ver a dos personas, cuando lanza vemos un tipo intenso mientras que cuando batea lo vemos relajado, es algo maravilloso y tenemos suerte de verlo jugar".
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Pese a una estupenda temporada desde la lomita con un récord de ocho triunfos y dos derrotas en agregado a un porcentaje de carreras permitidas de 1.79 en 14 partidos, Ohtani fue seleccionado como bateador designado en la Liga Nacional.
El dominicano Juan Soto figura como el único latino dentro de la alineación titular de la Liga Nacional.
Soto, quien forma parte de una decepcionante temporada para los Mets en el último lugar de la división Este, brilla con luz propia con una línea de 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .297.
En la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez junto a los dominicanos Junior Caminero de Tampa Bay y Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, han sido seleccionados al equipo titular.
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Álvarez, de 29 años, es la principal carta de presentación de la ofensiva de los Astros de Houston con 28 cuadrangulares y 63 carreras impulsadas.
"Es uno de mis jugadores favoritos, es el paquete completo", dijo el ex jugador y ahora analista, Álex Rodríguez. "Me recuerda a 'Big Papi', tenemos un pelotero que va en busca de la triple corona".
Álvarez es segundo en la lista de jonrones, segundo en carreras impulsadas y cuenta con el cuarto mejor promedio de bateo.
Dentro de la lista de lanzadores destacan el cubano Raisel Iglesias (Atlanta) y el venezolano Eduardo Rodríguez (Arizona) de la Liga Nacional participando por primera vez mientras que por la Liga Americana el cubano Aroldis Chapman (Boston) sumará su novena participación a los 38 años.
El Juego de las Estrellas en su edición 96 se disputará el 14 de julio en el Citizens Bank Park en Filadelfia.
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Rosters de los equipos
Liga Americana
Alineación titular
- C Shea Langeliers, Atléticos
- 1B Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
- 2B Ernie Clement, Azulejos
- 3B Junior Caminero, Rays
- SS Bobby Witt Jr., Reales
- OF Mike Trout, Angelinos
- OF Byron Buxton, Mellizos
- OF Aaron Judge, Yankees
- BD, Yordan Álvarez, Astros
Lanzadores
- Bryan Baker, Rays
- Dylan Cease, Azulejos
- Aroldis Chapman, Medias Rojas
- Jacob Latz, Rangers
- Parker Messick, Guardianes
- Drew Rassmussen, Rays
- Joe Ryan, Mellizos
- Cam Schlittler, Yankees
- Cade Smith, Guardianes
- Ranger Suárez, Medias Rojas
- Louis Varland, Azulejos
- Michael Wacha, Reales
Suplentes
- Adley Rutschman, Orioles
- Dillon Dingler, Tigres
- Travis Bazzana, Rays
- Nick Kurtz, Atléticos
- Kevin McGonigle, Tigres
- Ben Rice, Yankees
- Miguel Vargas, Medias Blancas
- Randy Arozarena, Marineros
- Cody Bellinger, Yankees
- Riley Greene, Tigres
- Yandy Díaz, Rays
Liga Nacional
Alineación titular
- C Drake Baldwin, Bravos
- 1B Freddie Freeman, Dodgers
- 2B Ozzie Albies, Bravos
- 3B Max Muncy, Dodgers
- SS CJ Abrams, Nacionales
- OF Brandon Marsh, Phillies
- OF Juan Soto, Mets
- OF Andy Pagés, Dodgers
- BD Shohei Ohtani, Dodgers
Lanzadores
- Chase Burns, Rojos
- Jhoan Durán, Phillies
- Raisel Iglesias, Bravos
- Max Meyer, Marlins
- Mason Miller, Padres
- Jacob Misiorowski, Cerveceros
- Eduardo Rodríguez, Diamondbacks
- Chris Sale, Bravos
- Cristopher Sánchez, Phillies
- Paul Skenes, Piratas
- Logan Webb, Gigantes
- Yoshinobu Yamamoto, Dodgers
Suplentes
- William Contreras, Cerveceros
- Hunter Goodman, Rockies
- Luis Arráez, Gigantes
- Bryce Harper, Phillies
- Otto López, Marlins
- Matt Olson, Bravos
- Sal Stewart, Rojos
- Corbin Carroll, Diamondbacks
- Pete Crow-Armstrong, Cachorros
- Jordan Walker, Cardenales
- James Wood, Nacionales
- Kyle Schwarber, Phillies