MLB All Star Game 2026| Conoce a los seleccionados para el partido de las estrellas en las Grandes Ligas

Sintoniza el Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas el martes 14 de julio a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Las Grandes Ligas de béisbol dieron a conocer este sábado la lista de jugadores seleccionados al Juego de las Estrellas de la temporada 2026, donde figura el fenómeno japonés Shohei Ohtani como el líder en votos recibidos por los aficionados.

Ohtani, de 31 años y principal figura de los campeones Dodgers de Los Ángeles, participará por sexta ocasión consecutiva del clásico de mitad de temporada.

"Todos los días me sorprendo con Shohei", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

"Es como ver a dos personas, cuando lanza vemos un tipo intenso mientras que cuando batea lo vemos relajado, es algo maravilloso y tenemos suerte de verlo jugar".

Pese a una estupenda temporada desde la lomita con un récord de ocho triunfos y dos derrotas en agregado a un porcentaje de carreras permitidas de 1.79 en 14 partidos, Ohtani fue seleccionado como bateador designado en la Liga Nacional.

El dominicano Juan Soto figura como el único latino dentro de la alineación titular de la Liga Nacional.

Soto, quien forma parte de una decepcionante temporada para los Mets en el último lugar de la división Este, brilla con luz propia con una línea de 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .297.

En la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez junto a los dominicanos Junior Caminero de Tampa Bay y Vladimir Guerrero Jr. de Toronto, han sido seleccionados al equipo titular.

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Álvarez, de 29 años, es la principal carta de presentación de la ofensiva de los Astros de Houston con 28 cuadrangulares y 63 carreras impulsadas.

"Es uno de mis jugadores favoritos, es el paquete completo", dijo el ex jugador y ahora analista, Álex Rodríguez. "Me recuerda a 'Big Papi', tenemos un pelotero que va en busca de la triple corona".

Álvarez es segundo en la lista de jonrones, segundo en carreras impulsadas y cuenta con el cuarto mejor promedio de bateo.

Dentro de la lista de lanzadores destacan el cubano Raisel Iglesias (Atlanta) y el venezolano Eduardo Rodríguez (Arizona) de la Liga Nacional participando por primera vez mientras que por la Liga Americana el cubano Aroldis Chapman (Boston) sumará su novena participación a los 38 años.

El Juego de las Estrellas en su edición 96 se disputará el 14 de julio en el Citizens Bank Park en Filadelfia.

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Rosters de los equipos

Liga Americana

Alineación titular

C Shea Langeliers, Atléticos 1B Vladimir Guerrero Jr., Azulejos 2B Ernie Clement, Azulejos 3B Junior Caminero, Rays SS Bobby Witt Jr., Reales OF Mike Trout, Angelinos OF Byron Buxton, Mellizos OF Aaron Judge, Yankees BD, Yordan Álvarez, Astros

Lanzadores

Bryan Baker, Rays

Dylan Cease, Azulejos

Aroldis Chapman, Medias Rojas

Jacob Latz, Rangers

Parker Messick, Guardianes

Drew Rassmussen, Rays

Joe Ryan, Mellizos

Cam Schlittler, Yankees

Cade Smith, Guardianes

Ranger Suárez, Medias Rojas

Louis Varland, Azulejos

Michael Wacha, Reales

Suplentes

Adley Rutschman, Orioles

Dillon Dingler, Tigres

Travis Bazzana, Rays

Nick Kurtz, Atléticos

Kevin McGonigle, Tigres

Ben Rice, Yankees

Miguel Vargas, Medias Blancas

Randy Arozarena, Marineros

Cody Bellinger, Yankees

Riley Greene, Tigres

Yandy Díaz, Rays

Liga Nacional

Alineación titular

C Drake Baldwin, Bravos 1B Freddie Freeman, Dodgers 2B Ozzie Albies, Bravos 3B Max Muncy, Dodgers SS CJ Abrams, Nacionales OF Brandon Marsh, Phillies OF Juan Soto, Mets OF Andy Pagés, Dodgers BD Shohei Ohtani, Dodgers

Lanzadores

Chase Burns, Rojos

Jhoan Durán, Phillies

Raisel Iglesias, Bravos

Max Meyer, Marlins

Mason Miller, Padres

Jacob Misiorowski, Cerveceros

Eduardo Rodríguez, Diamondbacks

Chris Sale, Bravos

Cristopher Sánchez, Phillies

Paul Skenes, Piratas

Logan Webb, Gigantes

Yoshinobu Yamamoto, Dodgers

Suplentes