Tour de Francia 2026| Jonas Vingegaard estrena la vuelta con triunfo y maillot amarillo

Comienza la versión 113 de uno de los magnos eventos del ciclismo mundial.

España/El danés Jonas Vingegaard se vistió el primer maillot amarillo de la 113ª edición del Tour de Francia tras la victoria de su formación Visma-Lease a Bike en la contrarreloj por equipos, este sábado en Barcelona.

El equipo neerlandés conquistó la crono, con 8 segundos de ventaja sobre la formación Netcompany Ineos, liderada por Filippo Ganna, y con 12 segundos sobre el UAE de Tadej Pogacar.

Los tiempos para la general fueron tomados corredor por corredor de forma individual, en lugar de tener en cuenta los registros de cada equipo.

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El prodigio francés Paul Seixas, que llegó a meta en solitario como la mayoría de los hombres fuertes de la carrera, terminó a 39 segundos con su equipo Decathlon CMA CGM (6º puesto).

El Lidl-Trek del español Juan Ayuso terminó cuarto, a 16 segundos, justo por delante del equipo Red Bull Bora, a 19 segundos, con Remco Evenepoel, que terminó solo, por delante de Florian Lipowitz.

Gracias a este éxito, Vingegaard recupera el maillot amarillo que había llevado por última vez en los Campos Elíseos de París tras ganar su segundo y último Tour de Francia en 2023.

Muy en forma, el danés se lanzó en la última subida que llevaba a la meta trazada frente al estadio Olímpico, en la cima de la colina de Montjuïc, tras un recorrido de 19,6 km completado en solo 21 minutos y 47 segundos.

El equipo Visma ya había ganado la última contrarreloj por equipos programada en el Tour antes de la de Barcelona, en 2019 en Bruselas.

Visma superó a Netcompany Ineos, que era favorito para este crono. Pero el equipo británico tuvo que cambiar sus planes en pleno recorrido después de perder al francés Kévin Vauquelin, que estaba designado como líder y podría haber aspirado al maillot amarillo, pero pinchó la rueda trasera a mitad de camino.

Pogacar también pareció estar muy fuerte, con una fulgurante ascensión final en la que dejó atrás a su lugarteniente mexicano, Isaac del Toro, para consolarse con el maillot de lunares de mejor escalador.

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