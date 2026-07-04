Mundial 2026 México vs Inglaterra calendario | previa y dónde ver gratis este partido de octavos de final

México, México/Con el país embriagado de euforia, México buscará dar otra alegría a sus aficionados cuando enfrente a Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, impulsado por una frase viral que ilusiona a millones de mexicanos: "¿Y si sí?".

La frase expresa el deseo de ver al Tri cambiar una historia de decepcionantes episodios mundialistas, como las nueve derrotas que acumuló entre Uruguay 1930 y Suecia 1958, o las siete eliminaciones consecutivas en octavos de final, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018.

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"Yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido", dijo Javier Aguirre, quien recuerda sus dos anteriores tropiezos mundialistas como entrenador en octavos.

"Me pasó en Corea-Japón y en Sudáfrica, y duelo mucho. Haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias", añadió.

Pero el Tri de Aguirre ha logrado lo que nunca antes en los 17 Mundiales en que participó: cuatro victorias consecutivas.

México buscará hilvanar la quinta ante Inglaterra, una potencia, el domingo desde las 18H00 locales (00H00 GMT del lunes).

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Revivió el romance -

Tres meses atrás, el divorcio entre la afición mexicana y su selección parecía inminente: hubo muy duros reclamos tras el empate sin goles ante Portugal en la reinauguración del estadio Azteca.

Pero en este Mundial, el romance revivió. México logró un paso perfecto en fase de grupos y entonces la frase "¿Y si sí?" se extendió por todo el país.

Y tomó más fuerza tras el convincente triunfo de 2-0 sobre Ecuador en dieciseisavos de final.

"Esta comunión que logramos con la gente es un impulso extra", apuntó Aguirre.

La esperanza de vencer a Inglaterra y avanzar a cuartos está implícita en el "¿Y si sí?" que sigue en tendencia en redes sociales, y que los relatores de los partidos utilizan para avivar sus crónicas.

El "¿Y si sí?" ha resultado más poderoso que el "¡Sí se puede!" que surgió en Francia 1998.

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México 0-8 Inglaterra –

Durante décadas, los jugadores de la selección mexicana cargaron el vergonzoso apodo de los "Ratones Verdes", por asustarse en partidos y torneos internacionales, especialmente contra potencias del fútbol.

Ese mote surgió tras una escandalosa derrota por 8-0 ante Inglaterra en Wembley, el 10 de mayo de 1961.

Este domingo, el partido ante los ingleses es una oportunidad para revalidar la idea de Aguirre de que esta selección ya dejó en el pasado su actitud medrosa en grandes escenarios.

"Esta generación de jugadores es distinta, desde chicos creyeron en ellos", consideró Aguirre. "No se agobian, no se obsesionan, se divierten".

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El "Huracán" contra la muralla verde –

Es cuestión de horas para que el devastador Harry "El Huracán" Kane se deje sentir en el estadio Azteca; es la principal amenaza para México y su sólida defensa liderada por Johan Vásquez y César Montes.

Kane, el máximo anotador histórico del equipo de los tres leones, ha marcado cinco goles en este Mundial.

El domingo, "El Huracán" afrontará una defensa mexicana que llega sin haber recibido gol en sus cuatro partidos anteriores.

"Contra México en México, será un ambiente increíble y difícil", dijo Kane, "pero si queremos ser campeones del mundo, debemos enfrentar los juegos difíciles".

Los ingleses esperan sobrellevar los efectos de jugar en los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana.

Inglaterra ha jugado tres partidos amistosos en Ciudad de México, en 1959, 1969 y 1985: perdió dos y empató uno.

¿Se desbordará la ciudad? -

Con el "¿Y si sí?" en tendencia, los triunfos de la selección han desatado celebraciones multitudinarias. El más reciente tuvo consecuencias trágicas.

El miércoles después del México-Ecuador, más de un millón de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia, emblemático monumento donde se celebran los grandes momentos del Tri. Cuatro personas murieron esa noche.

Segura del pase a cuartos de final, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la gente a mantener orden en los festejos.

"Es muy importante que toda la afición que celebre el triunfo del próximo domingo -porque vamos a ganar- lo hagamos con responsabilidad", dijo.

El partido podrás disfrutarlo GRATIS y EN VIVO este domingo 5 de julio, desde las 7:00 p.m., a través de TVMAX, la plataforma TVN Pass y por TVN Radio 96.5 FM, para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante compromiso.