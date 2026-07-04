Mundial 2026| FIFPro pide acciones contra insultos racistas a jugadores en el torneo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Los comentarios discriminatorios hacia los futbolistas se han dado en redes sociales y en los coliseos, según ha sido denunciado por FIFA y algunas federaciones durante la Copa del Mundo.

Francia/En pleno Mundial de Norteamérica 2026, el FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas profesionales, hizo un llamamiento este sábado para que se tomen medidas concretas para proteger a los jugadores del acoso, a menudo de carácter racista, que pueden sufrir especialmente en internet.

"A lo largo del torneo, los jugadores han sido víctimas de insultos tanto en internet como en persona, y muchos eran de naturaleza racista y discriminatoria. Se han dado actos intimidatorios y hostiles fuera del terreno de juego", denuncian desde FIFPro, que consideran que estos hechos "no son aislados".

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"Es necesario que los responsables de estos actos tengan sanciones significativas y que haya un compromiso colectivo de parte de actores como las fuerzas del orden, las plataformas de redes sociales, los medios, los aficionados y la sociedad civil, para invertir esta tendencia", solicitó la FIFPro.

"Los futbolistas sostienen sobre sus hombros las expectativas de toda una nación, pero eso no tiene que ir nunca en detrimento de su seguridad, de su dignidad o de su bienestar", añadió el comunicado.

El miércoles, el Servicio de Moderación para las Redes Sociales (SMPS) de la FIFA había anunciado haber "identificado 89.000 publicaciones insultantes durante la fase de grupos del Mundial 2026", de ellas un 11% de carácter racista, la categoría más importante desde el inicio de este torneo.

"Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores", denunció el SMPS, un servicio lanzado en 2022.

El fenómeno del odio en línea continuó también con el inicio esta semana de las rondas de eliminación directa: el lunes, los internacionales neerlandeses Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber recibieron una oleada de insultos racistas después de sus fallos en la tanda de penales que eliminó a Países Bajos ante Marruecos, según denunció públicamente la Federación Neerlandesa de Fútbol.