Mundial 2026, resultado Canadá vs Marruecos: doblete de Ounahi y gol de Rahimi meten a los africanos en cuartos de final

Panamá/Marruecos dio el golpe en la apertura de los octavos de final del Mundial 2026 al vencer 3-0 a Canadá, con un doblete de Azzedine Ounahi y un tanto de Soufiane Rahimi, en un partido disputado en el Estadio de Houston.

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Ounahi, mediocampista del Girona, abrió el marcador en el minuto 50 con un potente disparo desde fuera del área que se coló pegado al poste, dejando sin reacción al arquero canadiense Maxime Crépeau. El propio Ounahi volvió a golpear en el minuto 82, tras un contragolpe iniciado por Brahim Díaz, para sellar su doblete personal y dejar el marcador 2-0.

Canadá se lanzó al ataque en busca de un imposible en el tiempo añadido, pero Marruecos liquidó cualquier esperanza en el minuto 90+7: otro contragolpe terminó en los pies de Soufiane Rahimi, quien definió con categoría frente al arco canadiense para sentenciar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, Marruecos se instala en los cuartos de final del certamen y espera rival: el ganador del cruce entre Francia y Paraguay, que se disputará esta misma tarde.

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Canadá dominó las estadísticas, pero Marruecos fue letal y goleó 3-0 en los octavos de final

Las estadísticas del encuentro reflejan una paradoja del fútbol: Canadá fue el equipo que más buscó el arco rival, pero Marruecos mostró una eficacia demoledora para imponerse 3-0 y avanzar con autoridad a la siguiente ronda del Mundial 2026.

El conjunto canadiense terminó el partido con 11 disparos, más del doble que los 5 remates de la selección marroquí. Además, los norteamericanos generaron mayor peligro al registrar 7 disparos al arco, mientras que Marruecos contabilizó 4 remates entre los tres palos, tres de ellos convertidos en gol, reflejando una contundencia prácticamente perfecta.

En el manejo del balón, sin embargo, el dominio fue para la selección africana. Marruecos finalizó con un 55 % de posesión, frente al 45 % de Canadá, controlando los tiempos del compromiso y mostrando una mejor circulación del esférico.

La diferencia también quedó evidenciada en la precisión de los pases. Los marroquíes completaron 385 pases correctos de 468 intentos, alcanzando una efectividad del 82 %. Por su parte, Canadá acertó 271 de 356 pases, para un 76 % de precisión, una cifra inferior a la de su rival.

Pese a la derrota, Canadá fue el equipo que más insistió en ataque. Los norteamericanos ejecutaron 11 tiros de esquina, mientras que Marruecos solo dispuso de 1, un indicador de la constante presión ofensiva ejercida sobre el área africana durante varios tramos del encuentro.

Esa insistencia obligó a Marruecos a multiplicarse en defensa, realizando 15 despejes, contra apenas 2 de Canadá, una muestra de que el conjunto africano pasó por momentos de exigencia antes de sentenciar el partido con su efectividad.

En el aspecto disciplinario, Canadá cometió 24 faltas, recuperó 11 balones y recibió 4 tarjetas amarillas. Marruecos, en cambio, registró 14 infracciones, realizó 8 recuperaciones y finalizó el encuentro sin recibir amonestaciones.

Las cifras dejan claro que Canadá tuvo un mayor volumen ofensivo y generó más oportunidades de remate. Sin embargo, Marruecos hizo gala de una notable eficacia frente al arco rival, aprovechando prácticamente cada ocasión clara que tuvo para firmar un contundente 3-0, confirmando que en el fútbol la efectividad suele marcar la diferencia por encima de la cantidad de llegadas.