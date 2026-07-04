Mundial 2026| Hervé Renard anuncia su salida de la dirección de Túnez

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| El entrenador francés asumió la dirección técnica de la selección tunecina cuando la Copa del Mundo había iniciado.

Túnez/El francés Hervé Renard, que se incorporó como seleccionador de Túnez ya iniciado el Mundial tras el despido de Sabri Lamouchi después de la primera derrota, no continuará en el puesto, confirmó él mismo este sábado en las redes sociales.

"Antes de irme, quiero dar las gracias a la FTF (Federación Tunecina de Fútbol) por haberme permitido participar en el Mundial 2026. Fue un honor representar a Túnez y vivir esta experiencia inolvidable. Deseo lo mejor a esta selección tunecina para el futuro. Estoy seguro de que continuará creciendo, haciendo vibrar al pueblo y escribiendo bellas páginas de la historia", escribió Renard en un texto publicado en su perfil de Instagram.

"Os deseo mucho éxito para lo que viene. Mi aventura termina", concluyó.

La llegada de Hervé Renard, de 57 años, en pleno Mundial fue una sorpresa y se dio después del despido fulminante de Lamouchi por la derrota 5-1 ante Suecia en el debut.

Sin embargo, las Águilas de Cartago no pudieron remontar el vuelo y perdieron también claramente los dos partidos con Renard en el banco, por 4-0 ante Japón y 3-1 contra Países Bajos, lo que supuso la eliminación del torneo.

Túnez fue el único de los diez equipos africanos que no consiguió superar la fase de grupos y disputar los dieciseisavos de final.

Renard, que fue despedido como seleccionador de Arabia Saudita a dos meses del Mundial, ya había dejado entrever que su estancia en el banquillo de Túnez era circunstancial y limitada al torneo, aunque ni él ni la Federación Tunecina habían cerrado la puerta por completo.