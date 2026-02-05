Béisbol Juvenil 2026 | Duelo de zurdos marca la cartelera del jueves del campeonato nacional

Sintoniza el quinto partido de la serie entre Panamá Oeste y Herrera, el jueves 5 de febrero a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros continúa este jueves 5 de febrero con una cartelera reducida pero de alto interés competitivo, ya que solo dos encuentros están programados en la Ronda de Ocho, ambos correspondientes al Juego 5 de sus respectivas series y con lanzadores anunciados por los cuerpos técnicos.

En el Estadio Claudio Nieto, la serie entre Panamá Oeste y Herrera tendrá un atractivo duelo de lanzadores zurdos. Por los Vaqueros de Panamá Oeste, el encargado de abrir será el estelar Joshua Martínez, mientras que por la Berraquera de Herrera subirá al montículo Emanuel Herrera, en un partido que podría ser determinante para el futuro de la serie.

Actualmente, Panamá Oeste lidera la serie 3-1, luego de cuatro encuentros muy disputados. Herrera ganó el Juego 1 por marcador de 4-3, pero los Vaqueros reaccionaron ganando los siguientes tres compromisos: 3-2 en 10 episodios, 3-1 y 7-4, colocándose a un triunfo de avanzar a semifinales. El partido será transmitido por TVMAX y arrancará a las 7:00 p.m.

Por su parte, en el Estadio Rod Carew, Panamá Metro y Panamá Este protagonizarán otro enfrentamiento entre lanzadores zurdos en una serie que se mantiene totalmente abierta. Los Metrillos anunciarón a Yeremi De León, mientras que los Potros de Panamá Este confiarán en el brazo de Andrés Vergara para el Juego 5.

La serie entre Metro y Este está empatada 2-2, luego de que Panamá Metro ganara los dos primeros partidos (4-1 y 4-1), y Panamá Este respondiera con triunfos ajustados en los Juegos 3 y 4 (4-3 y 7-6), igualando la confrontación y aumentando la expectativa para el choque de este jueves.

En cuanto al resto de las series de la Ronda de Ocho del Béisbol Juvenil 2026, Coclé ya aseguró su clasificación tras barrer 4-0 a Chiriquí Occidente, con dos victorias por abultado marcador que finalizaron en siete episodios (10-0 en los Juegos 1 y 4).

Mientras tanto, Chiriquí mantiene una ajustada ventaja 3-2 sobre Los Santos, en una serie marcada por la paridad y los marcadores cerrados, que aún necesita resolverse en los próximos días.

Con dos partidos programados, lanzadores zurdos como protagonistas y series que pueden definirse, la jornada del jueves 5 de febrero promete ser clave en el camino hacia las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros.

