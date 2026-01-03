Béisbol Juvenil 2026| Así se jugará la primera jornada del campeonato nacional el sábado 3 de enero

¡IMPERDIBLE! Sintoniza hoy el juego inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entre Colón y Coclé desde las 7:00 pm. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Este sábado 3 de enero arranca la versión 57 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, un torneo que es esperado por los fanáticos de un deporte muy arraigado en Panamá.

Como se ha hecho costumbre, especialmente en los últimos años, el certamen contará con un partido inaugural. Sin embargo este no será el único que se dispute en esta fecha. A continuación te explicamos cómo se llevará a cabo la jornada que arranca el torneo.

La actividad

A las 5:00 p.m. se llevará a cabo una ceremonia inaugural en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce. El acto será amenizado por el artista de música típica panameña Darío Pittí y su conjunto. Además han de estar presentes los expeloteros coclesanos Benjamín Salamín, Darío Agrazal y David Rivas a quienes se les dedica el campeonato.

Luego de la ceremonia, a las 7:00 p.m., se dará inicio al partido entre los equipos de Colón y Coclé, el que marcará el inicio formal de la competencia.

Media hora después, a las 7:30 p.m., comenzarán cinco partidos de forma simultánea en el que debutarán los otros 10 equipos participantes. Esos juegos los detallamos a continuación.

Herrera vs Los Santos

Uno de los atractivos de la jornada inaugural será esta nueva edición del 'Clásico de Azuero' en la categoría juvenil que se realizará en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas. Herreranos y santeños juegan por el prestigio de sus provincias en la reanudación de una rivalidad tradicional.

Herrera llega a este certamen precedido de una actuación destacada en el 2025 donde alcanzó las semifinales. En tanto que, Los Santos, le da continuidad a un proyecto que puso en marcha el año anterior donde superó la etapa regular y entró en la Ronda de Ocho por primera vez en mucho tiempo.

Chiriquí vs Veraguas

El elenco chiricano, actual subcampeón nacional de la categoría, visita el estadio Omar Torrijos de Santiago para enfrentar a los 'Indios' veragüenses.

Después de alcanzar la final en el 2025, Chiriquí busca no solo volver a llegar a esa instancia sino dar el paso adicional para conquistar el título de campeón. Para ello deberá conseguir la victoria en su debut ante un conjunto de Veraguas que se caracteriza por ser aguerrido.

Los veragüenses se metieron en la Ronda de Ocho en el año anterior y esta vez tienen la esperanza de ir más lejos. Su objetivo inmediato será dar el golpe dentro de su casa y frente a sus fanáticos.

Panamá Metro vs Panamá Oeste

El moderno estadio Mariano Rivera de La Chorrera albergará un partido oficial de la categoría juvenil por primera vez cuando, Panamá Oeste reciba a Panamá Metro.

Después de conquistar su tercer campeonato nacional juvenil en el año 2023, los del 'West' se presentan con la consigna de sumar un trofeo más a sus vitrinas, pero tienen al frente a unos 'Metrillos' deseosos de más campeonatos.

Luego de levantar la copa en el año 2016, la representación capitalina no ha podido alcanzar la cima nuevamente. Estuvo cerca en los años 2022 y 2024 donde cayó ante Panamá Este y Coclé, respectivamente. Ahora quiere dejar esos sinsabores atrás con un nuevo título, el que sería el número 22 de su historia en el certamen juvenil.

Mientras Panamá Oeste llegó hasta la Ronda de Ocho en el torneo anterior, Panamá Metro alcanzó las semifinales donde cayó frente a la tropa chiricana.

Chiriquí Occidente vs Bocas del Toro

Occidentales y bocatoreños tienen una cita en el estadio Calvin Byron de Changuinola para batallar por un mismo objetivo; debutar con una victoria.

Chiriquí Occidente presenta un equipo renovado dispuesto a trascender. Mientras que Bocas del Toro espera mantener el momento que le llevó a la Ronda de Ocho en el año anterior.

Un triunfo en este partido será valioso para cualquiera de estos dos elencos.

Darién vs Panamá Este

Las 'Harpías' darienitas y los 'Potros' de Panamá Este medirán fuerzas en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo.

Después de que ambos conjuntos no lograron superar la fase preliminar en el certamen anterior, ahora buscan mejorar su imagen.

Mientras los 'Potros' alcanzaron la cima de la categoría juvenil hace cuatro años, las 'Harpías' no han tenido esa oportunidad. Ahora ambos quieren demostrar que están listos para competir por lo que una victoria en este primer juego podría ser una evidencia clara de ello.

