Béisbol Juvenil 2026 | Conoce cómo están rindiendo los peloteros de Chriquí en semifinales

Panamá/La novena de Chiriquí está a las puertas de la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros, luego de colocarse arriba 3-1 en la serie semifinal frente a Coclé.

El conjunto del “Valle de la Luna” ha mostrado autoridad en todas las facetas del juego y ahora necesita solo una victoria más para sellar su boleto a la instancia decisiva.

La serie se encuentra momentáneamente suspendida debido a las festividades de los Carnavales, y se reanudará el viernes 20 de febrero, fecha en la que los chiricanos buscarán dar el golpe definitivo.

Ofensiva encendida

El poder ofensivo ha sido uno de los grandes argumentos de Chiriquí en esta semifinal. El bateo oportuno y la producción constante han puesto contra las cuerdas al pitcheo coclesano.

El nombre más destacado es Alexis Quintero, quien atraviesa un momento estelar. El artillero batea para un impresionante promedio de .600, lidera al equipo con 5 carreras empujadas, suma 3 dobles y ha conectado el único cuadrangular de la serie para los chiricanos, registrando además un astronómico OPS de 1.767.

A su lado, Joans Montenegro ha sido sinónimo de consistencia, acumulando 7 imparables, la mayor cantidad del equipo, para un sólido average de .538. También destaca Henry Pinzón, quien batea para .500 y presenta un elevado OBP de .615, convirtiéndose en pieza clave para mantener el tráfico en las bases.

Por su parte, Hilder Miranda ha respondido en momentos importantes, bateando .455 con cinco hits y demostrando disciplina y contacto oportuno en el plato.

Blindaje desde la lomita

Si la ofensiva ha brillado, el cuerpo de lanzadores ha sido el verdadero muro de contención. Varios serpentineros mantienen efectividad de 0.00, reflejo del dominio ejercido sobre la alineación rival.

El derecho Anthony Ortega ha sido el “caballo de batalla” de la rotación. En 6.1 episodios trabajados, suma una victoria, 5 ponches y presenta una sólida efectividad de 2.95, siendo pieza fundamental en el control de la serie.

Desde el bullpen, Johan Camarena y Jaffeth Flores han actuado como auténticos cerrojos. Camarena ha lanzado 3.2 entradas sin permitir carreras limpias, mientras que Flores acumula un juego salvado y 4 ponches en 2.2 episodios.

En una muestra de versatilidad, Joans Montenegro también ha brillado desde la lomita, logrando una victoria en 2 entradas lanzadas con efectividad perfecta de 0.00, confirmando su rol determinante en ambos lados del terreno.

A un paso del objetivo

Con ventaja de 3-1 y el impulso anímico a su favor, Chiriquí buscará sentenciar la serie el próximo 20 de febrero cuando se reanude la acción. La combinación de bateo explosivo y pitcheo dominante tiene a la novena occidental a solo nueve outs —o más si el drama lo exige— de regresar a una final juvenil.

La pregunta ahora es clara: ¿podrá Coclé reaccionar o será el momento definitivo para que Chiriquí selle su regreso a la gran cita del béisbol juvenil panameño?

