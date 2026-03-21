Béisbol Mayor 2026 | Darién aplasta a Coclé por abultamiento de carreras y suma su tercera victoria

Colón vs Panamá Oeste domingo 22 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena de Darién firmó una actuación dominante al derrotar por abultamiento de carreras 11-0 a Coclé, en un compromiso que se definió con autoridad gracias a una ofensiva encendida y una impecable labor desde el montículo.

Desde el primer episodio, el conjunto darienita impuso condiciones con el madero, acumulando un total de 13 imparables que marcaron el rumbo del partido y dejaron sin respuesta a la defensa coclesana.

Ofensiva explosiva marca la diferencia

El ataque de Darién tuvo varios protagonistas que guiaron la contundente victoria. Jean Carrillo fue la gran figura al producir 4 carreras, tras irse de 4-2 con doblete y elevado de sacrificio, convirtiéndose en el principal motor ofensivo del equipo.

A su vez, Jonathan Polo brilló en las bases al anotar 3 carreras, además de conectar un doble impulsor de dos rayitas en cuatro turnos. La consistencia también llegó de la mano de Luis De León, quien tuvo una noche perfecta al batear de 2-2, con doblete, una anotada y una empujada.

Otro que destacó fue Edward Romero, manteniéndose imparable con 2 hits en 2 turnos y negociando además una base por bolas, consolidando así una ofensiva colectiva que no dio tregua.

Por el lado de Coclé, la producción ofensiva fue prácticamente anulada, limitándose a solo 2 imparables en todo el encuentro, conectados por José Bernal y Joaquín Gamba.

Luis Ramos domina desde la lomita

El dominio de Darién también se hizo sentir desde el montículo con una auténtica joya de pitcheo de Luis Ramos, quien se apuntó la victoria tras lanzar juego completo (7.0 entradas).

El derecho estuvo intratable al permitir apenas 2 hits, otorgar 2 boletos y recetar 7 ponches, controlando a un total de 25 bateadores y manteniendo en cero a la ofensiva rival.

En contraste, Eward Rodríguez cargó con la derrota tras una salida complicada de apenas una entrada, en la que permitió 4 hits y 4 carreras limpias, marcando el inicio del dominio darienita.

Desde el relevo, Kevin Solano fue una de las pocas notas positivas para Coclé, al lanzar 2.0 entradas perfectas, sin permitir imparables ni carreras y ponchando a 5 bateadores.

Darién toma impulso en el campeonato nacional

Con este resultado, Darién suma su tercera victoria en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, enviando un claro mensaje al resto de los equipos con una combinación letal de ofensiva y pitcheo.

El equipo darienita continúa mostrando un crecimiento importante en el torneo, mientras que Coclé deberá replantear su estrategia tras una derrota contundente que evidenció dificultades tanto en defensa como en producción ofensiva.