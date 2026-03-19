Béisbol Mayor 2026 | Conoce lo más destacado de la jornada del miércoles 18 de marzo

Sintoniza el partido Panamá Metro vs Herrera, el jueves 19 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, Copa Cerveza Atlas, sigue regalando jornadas llenas de emoción, talento y grandes protagonistas en cada rincón del país. En esta ocasión, la acción dejó actuaciones individuales y colectivas que marcaron la diferencia, consolidando el alto nivel competitivo que caracteriza al béisbol panameño.

Uno de los nombres propios de la jornada fue el lanzador Pedro Torres, quien se llevó todos los reflectores tras una presentación dominante sobre el montículo.

El derecho trabajó 7.0 entradas impecables, en las que no permitió carreras y recetó 6 ponches, mostrando control, inteligencia y una gran capacidad para manejar los momentos clave del partido. Su actuación fue determinante para guiar a su equipo y lo posiciona como uno de los brazos más destacados en lo que va del torneo. Sin duda, una labor que refleja preparación, disciplina y carácter competitivo.

En el plano colectivo, el equipo de Chiriquí también tuvo una jornada memorable, demostrando por qué es considerado uno de los conjuntos más sólidos del campeonato. Los chiricanos dominaron a Panamá Oeste con autoridad, respaldados por una ofensiva explosiva que conectó 11 imparables.

Este despliegue ofensivo fue acompañado de un juego ordenado en defensa y un pitcheo efectivo, elementos que les permitieron controlar el ritmo del encuentro de principio a fin. La victoria no solo suma en la tabla, sino que envía un mensaje claro al resto de los equipos: Chiriquí está listo para competir al más alto nivel.

Pero más allá de lo que ocurre dentro del diamante, el torneo también se vive intensamente en las gradas. La fanaticada de los Vaqueros de Panamá Oeste, presente en Chiriquí, fue reconocida como la más destacada de la jornada. Su energía, entusiasmo y apoyo constante convirtieron el ambiente en una verdadera fiesta deportiva.

A pesar del resultado adverso, los aficionados demostraron que la pasión por el béisbol está por encima de cualquier marcador, siendo un pilar fundamental en el crecimiento y la identidad del campeonato.

Con este panorama, la expectativa crece de cara a la sexta jornada, que se disputará este jueves 19 de marzo, con una cartelera completa que promete más emociones desde las 7:00 p.m. en todos los estadios.

El partido más atractivo de la jornada será el duelo entre Panamá Metro y Herrera, que se jugará en el Estadio Claudio Nieto y será transmitido EN VIVO por TVMAX. Este encuentro genera gran interés por la calidad de ambos equipos y lo que está en juego en la tabla de posiciones.

El resto de la jornada también presenta enfrentamientos de alto nivel. Panamá Oeste buscará recuperarse cuando se mida a Bocas del Toro en el Estadio Calvin Byron, mientras que Coclé tendrá un duro reto ante el inspirado Chiriquí en el Estadio Kenny Serracín. Por su parte, Panamá Este enfrentará a Chiriquí Occidente en el Estadio Glorias Deportivas Baruenses, en un duelo que promete intensidad.

Además, Darién se verá las caras con Los Santos en el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, y Colón chocará ante Veraguas en el Estadio Omar Torrijos, completando así una jornada cargada de béisbol en todo el país.

La mesa está servida para otra noche vibrante en el campeonato, donde cada equipo saldrá en busca de la victoria, mientras los fanáticos continúan siendo el alma de este espectáculo que une a todo Panamá alrededor del diamante.