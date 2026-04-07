Béisbol Mayor 2026| Ronda de Ocho: Estado de las series hasta el lunes 6 de abril y próximos partidos

Sintoniza el juego 4 de la Ronda de Ocho entre Bocas del Toro y Coclé, el miércoles 8 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Desde que inició el sábado 4 de abril, la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor han presentado partidos con marcadores ajustados y equipos que han batallado por ganar dichos encuentros. Luego de tres días de competencia, algunas series están cerca de acabar, otras están niveladas.

A continuación te mostramos como van cada uno de eso enfrentamientos.

(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé

Estado: Bocas del Toro lidera la serie 2-0

Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro

(4) Colón vs (5) Herrera

Estado: Serie empatada 1-1

Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios) Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón

(2) Chiriquí vs (7) Veraguas

Estado: Veraguas lidera la serie 2-0

Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí

(3) Panamá Oeste vs (6) Darién

Estado: Serie empatada 1-1

Sábado 4 de abril de 2026: Darién 2-9 Panamá Oeste Domingo 5 de abril de 2026: Darién 6-2 Panamá Oeste

Próximos partidos

El martes 7 de abril se tienen programados dos partidos que son:

Chiriquí vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Panamá Oeste vs Darién (Estadio de Metetí)

Ambos juegos iniciarán a las 7:00 p.m.