Béisbol Mayor 2026| Ronda de Ocho: Estado de las series hasta el lunes 6 de abril y próximos partidos
Sintoniza el juego 4 de la Ronda de Ocho entre Bocas del Toro y Coclé, el miércoles 8 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Desde que inició el sábado 4 de abril, la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor han presentado partidos con marcadores ajustados y equipos que han batallado por ganar dichos encuentros. Luego de tres días de competencia, algunas series están cerca de acabar, otras están niveladas.
A continuación te mostramos como van cada uno de eso enfrentamientos.
(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé
Estado: Bocas del Toro lidera la serie 2-0
- Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro
- Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro
(4) Colón vs (5) Herrera
Estado: Serie empatada 1-1
- Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios)
- Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón
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(2) Chiriquí vs (7) Veraguas
Estado: Veraguas lidera la serie 2-0
- Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí
- Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí
(3) Panamá Oeste vs (6) Darién
Estado: Serie empatada 1-1
- Sábado 4 de abril de 2026: Darién 2-9 Panamá Oeste
- Domingo 5 de abril de 2026: Darién 6-2 Panamá Oeste
Próximos partidos
El martes 7 de abril se tienen programados dos partidos que son:
- Chiriquí vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)
- Panamá Oeste vs Darién (Estadio de Metetí)
Ambos juegos iniciarán a las 7:00 p.m.