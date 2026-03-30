Béisbol Mayor noticias: Fedebeis impone sanciones tras incidentes en el duelo entre Veraguas y Los Santos

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Panamá/La Comisión Técnica y Sancionadora de la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) emitió este 30 de marzo de 2026 la Resolución No. 02-26CT, en la cual se detallan severas medidas disciplinarias tras los hechos ocurridos durante el partido No. 78 del 83° Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Contexto de los Hechos

El pasado 28 de marzo de 2026, el Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández fue escenario de una serie de incidentes durante el encuentro entre las novenas de Veraguas y Los Santos. Según el documento oficial, estas situaciones atentaron contra el orden, la disciplina y el espíritu deportivo, obligando a la suspensión del partido.

La Comisión fundamentó su decisión tras analizar los informes arbitrales, técnicos y la evaluación de videos, determinando que las conductas observadas violaron el reglamento disciplinario vigente y proyectaron una imagen negativa para las futuras generaciones de peloteros.

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Sanciones Destacadas

La resolución establece castigos ejemplares para varios miembros de ambos equipos, siendo la provincia de Veraguas la más afectada:

Juan Aizpurúa (Veraguas): Recibió la sanción más drástica con una suspensión de cuatro (4) años , basada en el Artículo 84, acápite I del reglamento.

Recibió la sanción más drástica con una , basada en el Artículo 84, acápite I del reglamento. Abdiel Ramos (Director de Veraguas): Sancionado con quince (15) juegos de suspensión .

Sancionado con . Suspensiones de cuatro (4) juegos: Los jugadores veragüenses Erick Mordock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Reyna; así como los santeños Ismael Velasco y Yeison Austin.

Política de "Cero Tolerancia"

La FEDEBEIS, a través de sus directivos Apolinar Sevillano (Presidente) y Gil González (Secretario), advirtió que mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier acto que vulnere el juego limpio y el respeto entre los actores del deporte.

Las sanciones entran en vigor de manera inmediata desde la fecha de los hechos, asegurando que cualquier participación posterior de los sancionados antes de esta publicación será ajustada conforme al reglamento. Esta medida busca reafirmar el rol rector de la Comisión Técnica en la preservación de la sana convivencia deportiva en el béisbol nacional.

Con información de Fedebeis.