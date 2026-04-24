EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Chiriquí vs Bocas del Toro: juego 2 de la serie final por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La serie final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continúa con la realización del segundo partido en el estadio Calvin Byron de Changuinola que se transmite por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Chiriquí y Bocas del Toro salen al terreno de juego con estas alineaciones:

Después de llevarse la victoria en el primer juego, los 'Tortugueros' tratarán de ampliar la ventaja en el que es el último juego del certamen en el Calvin Byron. Sin embargo, los chiricanos lucharán por emparejar la serie antes de trasladarse a su coliseo, el estadio Kenny Serracín de David, para la disputa de los dos próximos encuentros.

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Estado de la serie final