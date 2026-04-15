EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Chiriquí vs Panamá Oeste: juego 3 de la serie semifinal del campeonato nacional

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Panamá/Chiriquí y Panamá Oeste reanudan hostilidades en el estadio Mariano Rivera con la disputa del tercer partido de su serie semifinal en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Después de perder los dos juegos que se han realizado en este enfrentamiento particular, los 'Vaqueros' de Oeste esperan aprovechar su retorno a casa para reponerse, emparejar la contienda o, en el mejor de los casos para ellos, poner las cosas a su favor.

Por su parte, los chiricanos confían en que podrán mantener el ritmo y alcanzar su pase a la final sin mayores inconvenientes. La ventaja que hoy tienen la consiguieron en dos partidos con marcadores ajustados. Eso demuestra su capacidad de respuesta en situaciones de alta tensión, lo que se traduce en bateo oportuno y manejo de emociones.

En dos partidos realizados de esta serie, Chiriquí acumula 23 imparables conectados en 69 turnos para un promedio de bateo colectivo de .333. Mientras que Panamá Oeste tiene un registro ofensivo de .282. Esto como resultado de 20 incogibles en 71 oportunidades.

Con respecto al pitcheo colectivo, el elenco chiricano presenta una efectividad de 3.32 y el conjunto del West tiene 4.21. Esto demuestra que el cuerpo de lanzadores de Chiriquí ha marcado la diferencia en esta serie.

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