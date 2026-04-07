EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto de la jornada del martes 7 de abril en la Ronda de Ocho del campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Una jornada de dos partidos es la que tenemos este martes 7 de abril en la Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Uno de ellos podría ser el definitivo para una de las cuatro series que componen esta fase.

Chiriquí visita el estadio Omar Torrijos de Santiago para enfrentarse a Veraguas en el tercer juego de su serie. El conjunto del 'Valle de la Luna' no puede descuidarse si quiere continuar en la contienda, pero tiene al frente a unos 'Indios' veragüenses que solo necesitan una victoria más para alcanzar las semifinales; un objetivo que esperan conseguir con el apoyo de sus fanáticos.

La serie favorece a Veraguas por dos victorias sin derrotas, las que obtuvo en el estadio Kenny Serracín de David.

Por otra parte, Panamá Oeste llegan al Estadio de Metetí donde les recibe Darién para el tercer encuentro de su enfrentamiento.

Con la serie empatado a una victoria por bando, 'Vaqueros' y 'Harpías' lucharán por llevarse un triunfo que les dé la ventaja y les acerque a las semifinales.

Sigue las acciones de ambos partidos a través de este minuto a minuto. También puedes enterarte de lo último en información deportiva en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de las series

(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé

Estado: Bocas del Toro lidera la serie 2-0

Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro

(4) Colón vs (5) Herrera

Estado: Serie empatada 1-1

Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios) Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón

(2) Chiriquí vs (7) Veraguas

Estado: Veraguas lidera la serie 2-0

Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí

(3) Panamá Oeste vs (6) Darién

Estado: Serie empatada 1-1