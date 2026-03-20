EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del viernes 20 de marzo en el campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La séptima jornada del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llegó y se compone de tres partidos que prometen emociones.

Los juegos a disputarse son los siguientes:

Chiriquí vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Los chiricanos tratarán de ratificar su buen momento ante un elenco bocatoreño batallador y deseoso de seguir adelante en el certamen.

Herrera vs Los Santos (Estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández)

El Clásico de Azuero capta las miradas. Mientras los herreranos buscarán retomar el ritmo, tras la suspensión del juego de la fecha anterior ante Panamá Metro, los santeños esperan extender su racha ganadora que alcanza los tres triunfos consecutivos.

Veraguas vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Duelo entre uno de los equipos que están en la cima de la tabla de posiciones contra otro que está en los últimos puestos.

Los 'Indios' veragüenses vienen de perder su primer juego del certamen ante Colón y los occidentales vienen de conseguir su primer triunfo de la contienda al superar a Panamá Este.

Sigue las acciones de esos partidos en este minuto a minuto. También puede enterarse de lo último en información deportiva por las redes de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de los equipos

Chiriquí: 5-1

Veraguas: 4-1*

Panamá Metro: 3-2*

Panamá Oeste: 3-3

Coclé: 3-3

Bocas del Toro: 3-3

Los Santos: 3-3

Colón: 3-3

Darién: 2-2 *

Herrera: 2-2 *

Panamá Este: 1-5

Chiriquí Occidente: 1-5

*: Tiene partidos pendientes

Jornada anterior

Coclé 0-5 Chiriquí

Los chiricanos mantienen su buen momento al vencer a los coclesanos en el estadio Kenny Serracín de David.

Steven Fuentes lanzó ocho episodios en los que permitió seis imparables, dio cuatro ponches y una base por bola para llevarse el triunfo. En tanto que Luis Machuca cargó con la derrota.

Erasmo Caballero pegó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una por Chiriquí. Jonathan Saavedra de 3-2 con una anotada y Carlos Xavier Quiroz de 4-1 con dos impulsadas.

Luis Castillo bateó de 4-2 . Roberto Castillo y Guillermo Fernández de 3-1 cada uno.

Panamá Este 1-9 Chiriquí Occidente

Los occidentales consiguieron su primer triunfo del torneo al vencer a los del Este en el estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

Víctor Acosta permitió tres inatrapables, propinó ocho ponches y cuatro bases por bolas en cinco episodios para ser el lanzador ganador. La derrota fue para Max Gooding.

Alexander Chávez de 5-3 con dos carreras anotadas y una remolcada. Andrés Arauz de 3-2 con dos impulsadas y Luis Samudio de 4-2 con dos anotadas.

Por Panamá Este, Jorge Reyes de 3-2 con una carrera anotada. Jesús Ortiz de 2-2 y Nelson Bonilla de 3-1 con una remolcada.

Darién 1-9 Los Santos

Los santeños sumaron su tercer triunfo consecutivo al imponerse a las 'Harpías' darienitas en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

Kenword Burton se apuntó la victoria en una faena monticular de siete episodios en los que toleró dos incogibles y una anotación con seis ponches propinados. Mientras que Alexis Saldaña cargó con el descalabro.

Arturo Díaz pegó de 4-2, anotó una carrera y tres impulsadas por Los Santos. Michael Mendoza de 5-2 con dos anotadas y Christian Cedeño de 5-2 con una anotada y dos remolcadas.

Por Darién, Jonathan Polo de 4-2, un cuadrangular, con una carrera anotada y una empujada.

Panamá Oeste 0-7 Bocas del Toro

Los 'Tortugueros' bocatoreños blanquearon a los 'Vaqueros' de Oeste en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Didier Vargas se acreditó la victoria al tolerar cinco incogibles con cuatro ponches y cuatro bases por bolas en seis episodios sobre el montículo. El serpentinero Joshua Martínez se quedó con el descalabro.

Jael Escobar de 4-3 y anotó tres carreras por Bocas del Toro. Joshwan Wright de 3-2 con una anotada y una impulsada, Yeremy Lezcano y Carlos Sánchez de 3-2 cada uno.

Por Panamá Oeste, Gerald Chin de 4-2. Mario Sanjur de 3-1, Carlos Bethancourt y Mauricio Pierre de 4-1 cada uno.

Colón 6-3 Veraguas

Los colonenses le propinó a los 'Indios' veragüenses su primera derrota del torneo en un juego realizado en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Gabriel Ramos lanzó un episodio y un tercio sin permitir imparables ni carreras y propinó un ponche para acreditarse el triunfo. Israel Mendoza cargó con la derrota

Germain Ruiz conectó de 3-2 y anotó una carrera por Colón.

Panamá Metro 0-0 Herrera (Suspendido)

Metropolitanos y herreranos no pudieron continuar su partido por motivo de lluvia.

El juego se suspendió cuando se jugaba la parte alta del segundo episodio y el marcador estaba sin anotaciones.