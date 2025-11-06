¡Es oficial! Panamá volverá a la Serie del Caribe en el año 2026

Panamá/Panamá participará en la Serie del Caribe Gran Caracas 2026 después de que la Liga Profesional de Béisbol panameña (Probeis) aceptara la invitación que le hiciera el comité organizador del evento.

Probeis emitió un comunicado en el que afirmó la presencia de Panamá en el certamen la que se formalizó tras recibir una nota firmada por el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giusseppe Palmisano.

"El béisbol de Panamá, sin duda, es parte fundamental de la historia de esta disciplina en la región y contar con su participación enaltece aún más un evento como este", se resalta en la misiva. "Sería un honor contar con su presencia en este prestigioso torneo que arribará a su 68va. edición de gran historia, donde Panamá ha dejado huellas imborrables y leyendas del béisbol".

Con su presencia en el próximo certamen caribeño, Panamá completaría siete participaciones en el torneo desde el año 2019 cuando Probeis asumió la organización de esa edición que se llevó a cabo en el estadio Rod Carew y que ganó los Toros de Herrera.

El representante de Panamá en la próxima Serie del Caribe será el equipo que se corone campeón en la temporada venidera de Probeis que esta prevista para iniciar en el mes de diciembre.

El torneo

La Serie del Caribe es un torneo internacional de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales del Caribe y América Latina. Es uno de los eventos más prestigiosos del béisbol en la región.

Origen e historia

Inició en 1949 , en La Habana, Cuba.

, en La Habana, Cuba. Originalmente participaron cuatro países: Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela .

. Tras la salida de Cuba en 1960 (por la Revolución), la Serie se suspendió unos años y se reanudó en 1970 , con República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México .

, con . Con el tiempo se fueron sumando otros países: Panamá (como invitado y luego miembro), Cuba (reintegrada intermitentemente), Colombia, Nicaragua y Curazao.

Formato

Se celebra cada año, en febrero , una vez que terminan las ligas invernales.

, una vez que terminan las ligas invernales. Cada país envía al equipo campeón de su liga profesional (no una selección nacional).

(no una selección nacional). Se juega una fase de todos contra todos y luego semifinales y final .

y luego . El país sede rota cada año entre las ligas participantes.

Ligas que suelen participar

LIDOM – Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana LBPRC – Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Puerto Rico) LVBP – Liga Venezolana de Béisbol Profesional LMP – Liga Mexicana del Pacífico

Ligas que han sido invitadas en los últimos años

PROBEIS – Liga Profesional de Panamá LPB – Liga Profesional de Béisbol Colombiano Federación Cubana de Béisbol (participación variable) Liga de Curazao

Países más exitosos