Serie del Caribe Kids 2025 resultado: República Dominicana se conserva imbatible a costa de México

Venezuela/El conjunto de la República Dominicana mantuvo su invicto tras blanquear una carrera por cero a México, para así alcanzar su tercera victoria al hilo, en el primer desafío de la tercera jornada de la II Serie del Caribe Kids 2025, celebrado este miércoles en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

El partido se detuvo a las 11:37 a.m. (hora local de Venezuela) y tras cumplirse el tiempo reglamentario de revisión del campo y habiéndose jugado cinco entradas completas, siendo válido el juego, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), emitió un comunicado dando por terminado el juego.

COMUNICACIÓN OFICIAL: Debido a las condiciones climáticas que afectaron el terreno de juego, y habiéndose cumplido el tiempo reglamentario de revisión, la CBPC declara oficialmente terminado el partido. Con este resultado, República Dominicana gana 1-0 y, con un récord de 3-0, asegura su clasificación a las semifinales.

Esta fue la segunda blanqueada que logra el pitcheo dominicano en esta serie, luego de haber dejado sin carreras a Curazao el primer día en la victoria de 7 carreras por 0.

El encuentro de béisbol se detuvo a las 11:37 de la mañana a causa de la lluvia al inicio de la sexta entrada cuando iba a batear la República Dominicana. Por segunda ocasión seguida, el conjunto dominicano logra su victoria sin concluir el partido por la misma causa.

La única carrera que anotó el equipo dominicano se produjo en el tercer episodio y salió del bate del noveno en la alineación, Anyelo Feliz, quien conectó un largo jonrón por el prado izquierdo, su segundo en días consecutivos.

Fue la tercera derrota en forma consecutiva que sufre el seleccionado mexicano en lo que va de la II Serie del Caribe Kids 2025.

El derecho Geiffrel Arias, nativo de San Cristóbal, se acreditó el triunfo, al laborar en cuatro entradas y dos tercios, apenas permitió un hit, otorgó cuatro boletos, ponchó a siete rivales y trabajó con mucha soltura y con un buen dominio de sus lanzamientos.

Lo sustituyó el derecho Erick Claudio, quien se enfrentó a Iving Fong, a quien dominó con línea al torpedero.

Por México, abrió el zurdo, Albert Alba, quien fue un digno rival del equipo dominicano, sufrió la derrota. Trabajó en cinco entradas, permitió una vuelta, que fue un jonrón de Anyelo Feliz en el tercer episodio, otorgó un boleto, le dieron seis hits y ponchó a tres contrarios.

Los mexicanos amenazaron en el quinto episodio al colocar un hombre en tercera con dos outs, pero se quedaron cortos.

Clima

La lluvia ha afectado el desenvolvimiento del certamen en las últimas horas. En la jornada del martes 8 de julio, el juego entre Venezuela y Curazao por ese motivo cuando se disputaba la parte baja del sexto episodio y este miércoles ocurrió algo similar en el encuentro entre dominicanos y mexicanos.

Las precipitaciones han continuado en La Guaira por lo que los dos partidos que siguen, Panamá vs Curazao y Puerto Rico vs Venezuela, no se han podido disputar.

El juego entre panameños y curazoleños estaba previsto para iniciar a las 2:00 p.m. (hora panameña) y el de puertorriqueños y venezolanos debía comenzar a las 5:00 p.m. (hora panameña).

Información de CBPC

Te puede interesar: Tour de Francia 2025: Emilien Jeannière abandona por fractura de omóplato tras heroicos 174 km lesionado