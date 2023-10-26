Serie Mundial 2023: Rangers y D'Backs, dos invitados inesperados al 'Clásico de Otoño'

Cuando este viernes suba el telón de la Serie Mundial de béisbol, el escenario presentará un emocionante duelo entre los Rangers de Texas y los D'Backs de Arizona, dos equipos que avanzaron como comodines a los playoffs de las Grandes Ligas.

Siete equipos han sido campeones partiendo de esa categoría desde 1997, cuando los entonces Marlins de la Florida vencieron a los Indios de Cleveland.

Los otros equipos campeones que entraron al clásico con el boleto de 'wildcard' fueron Los Angelinos de Anaheim (2002 frente a los Gigantes), Marlins (2003 contra los Yankees), Medias Rojas (2004 ante Cardenales), Cardenales (2011 ante Rangers), Gigantes (2014 ante Reales) y Nacionales (2019 contra Astros).

Para este final de temporada se anticipaba un duelo entre Astros y Filis por segundo año consecutivo, pero ambos favoritos no encontraron respuesta ante los agresivos Rangers (Liga Americana) y D'Backs (Liga Nacional), respectivamente.

Los Astros fueron destronados, frustrando una quinta presencia en la Serie Mundial en las últimas siete temporadas.

Ahora los Rangers llegan con la ilusión de ganar su primera Serie Mundial luego de dos fracasos seguidos ante Gigantes (2010) y Cardenales (2011).

Buenos pitcheos de sus estelares Jordan Montgomery (3-0), Nathan Eovaldi y el estelar cerrador dominicano José Leclerc, el toletero Corey Seager y el desborde descomunal con el madero del cubano Adolis García, le dan a los Rangers una pequeña ventaja en su enfrentamiento.

El cubano García terminó esa parte de la postemporada con siete jonrones y la friolera de 20 remolcadas y fue elegido el MVP de la Serie de Campeonato en la Liga Americana.

"No nos sorprende lo que hizo. Lo he visto hacerlo durante el año. Este tipo tiene un talento increíble. Tuvimos la contribución de todos, pero lo que hizo es realmente sorprendente. Defensiva y ofensivamente tenemos suerte de tenerlo", señaló el mánager Bruce Bochy sobre el cubano García.

Bochy, además, persigue su cuarta corona en un Clásico de Octubre. Acumula tres trofeos con los Gigantes en las ediciones de 2010, 2012 y 2014.

- D'Backs, por seguir sorprendiendo -

Los D'Backs de Arizona, que llegan con el peor récord de la temporada con 84 victorias (hace dos años perdieron 110), dieron la gran sorpresa al eliminar a los favoritos Filis de Filadelfia.

La novena dependerá en el primer encuentro de su estelar abridor Zac Gallen (2-2), quien terminó la serie de campeonato del "Viejo Circuito" con 13 ponches, aunque tuvo un elevado promedio de limpias de 5,24 de efectividad.

El pitcheo de relevo fue bueno con Ryan Thompson y su cerrador Paul Sewald (6), quien logró seis salvamentos.

Pero los bates de su artillero Christian Walkeer, quien conectó 33 bambinazos en la etapa regular, así como su estelar Corbin Carroll, un fuerte candidato al premio Novato del Año en la Ligas Nacional, así como los veteranos Ketel Marte y Evan Longoria y el aporte tanto ofensivo como defensivo del cubano Lourdes Gurriel, hacen temible a los D'Backs.

La velocidad en las bases de Carroll es un arma poderosa del equipo de Arizona, lo que quedó demostrado en el séptimo y último partido de su serie contra los Filis.

Carroll se fue de 3-3 con dos impulsadas y dos anotadas y un corrido de bases determinante para la victoria.

Los D'Backs van por su segunda victoria en una Serie Mundial, ya que en el Clásico de Octubre del 2001 sorprendieron a los poderosos Yankees de Nueva York.