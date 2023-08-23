Panamá tiene nueva directiva en su Federación de Boxeo Olímpico

Este miércoles 23 de agosto se realizaron en el salón Lloyd LaBeach de Pandeportes las elecciones de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) correspondientes al periódo 2022 - 2026.

En estas elecciones resulto como ganador el Licenciado Germán Rivera por votación unánime 5-0 donde participaron las ligas provinciales debidamente reconocidas por el Instituto Panameño de Deportes.

Rivera quién tiene una Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos, además de Diplomados en Organización y Administración Deportiva del Comité Olímpico de Panamá y la Universidad de Panamá, lleva más de 20 años ligado al boxeo en la modalidad olímpica.

Fue secretario del Club de Boxeo de Barrio Balboa en Chorrera, Miembro de la Comisión Técnica de Fedebop, Delegado Internacional de Fedebop, además de Fiscal de la Federación en el periodo 2018-2022, Supervisor de los eventos de Semilleros de Campeones y administrador de las Selecciones Juveniles de Boxeo.

"Para mi es un orgullo llevar adelante el boxeo olímpico para que siga creciendo en sus diferentes selecciones, poniendo enfásis en el desarrollo de las divisiones juveniles para que nuestro país tenga un relevo generacional en el boxeo y un nivel importante en las competencias tanto nacionales como internacionales donde trabajaremos en conjunto con Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá", expresó Rivera.

La Junta Directiva de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá 2022-2026 queda conformada de la siguiente manera:

Germá Rivera - Presidente

Tomás Velásquez - Vicepresidente

Celmira Quintero - Secretaria

Amabelis Camaño - Tesorera

Miguel Ayarza - Fiscal

Elvys Villarreal - Vocal 1

Vidal Pérez - Vocal 2

Anel De La Cruz - Vocal 3

Manuel Martínez -Vocal 4

Información de Fedebop