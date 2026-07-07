Mundial 2026: la curiosa historia detrás de la "banda del Palo Santo" en la selección de Argentina

Panamá/Entre goles, estadísticas y polémicas arbitrales, el Mundial 2026 también deja espacio para las historias curiosas que acompañan a los protagonistas fuera de la cancha.

Una de ellas, revivida en plena antesala del duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto, es la del origen de la llamada "banda del Palo Santo" dentro del vestuario albiceleste.

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Según relató el defensor Lisandro "Licha" Martínez, la tradición nació en Catar 2022, tras la sorpresiva derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut de aquel Mundial. Fue entonces cuando el propio Martínez decidió tomar cartas en el asunto: le pidió al utilero del plantel, conocido como "Marito", que consiguiera "lo que sea" para limpiar la energía del grupo, ya fuera un sahumerio o un Palo Santo.

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La anécdota se vuelve todavía más divertida cuando Martínez recuerda que, en medio del humo generado por el ritual, Nicolás Otamendi golpeó la puerta y preguntó extrañado qué estaba sucediendo, a lo que Martínez respondió sin dudar que era necesario "limpiar las energías". La historia sumó un capítulo más cuando Nahuel Molina se acercó para aportar su propio consejo esotérico: incluir también una cabeza de ajo en el ritual, sugerencia que fue aceptada de inmediato por Martínez.

La mística no quedó únicamente en el Palo Santo. Durante el partido ante Cabo Verde en este Mundial 2026, se observó a Cristian "Cuti" Romero y a Lisandro Martínez rociarse con una pequeña botella de agua antes del inicio del encuentro, la cual luego se reveló que era agua bendita. Con humor, se remarcó que, si bien todos los jugadores tuvieron acceso al mismo ritual, el resultado pareció "funcionarles" especialmente a ambos defensores.

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La historia sumó un capítulo adicional en pleno Mundial 2026: Lionel Messi se echó a reír luego de que, en un control migratorio, las autoridades detectaran entre las pertenencias de un jugador argentino un encendedor destinado a prender el tradicional Palo Santo, en una escena que reflejó el costado más relajado y supersticioso del vestuario albiceleste en medio de la exigencia del torneo.

Con esta mística a cuestas, Argentina se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, con la ilusión intacta de seguir avanzando en la búsqueda de un nuevo título mundial.

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