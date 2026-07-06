Mundial 2026 caso Balogun | La FIFA "ha cruzado una línea roja" levantando suspensión dijo UEFA

Roma, Italia/La FIFA "ha cruzado una línea roja" levantando en pleno Mundial 2026 la suspensión infligida al estadounidense Folarin Balogun por cartulina roja, lamentó la UEFA el lunes, denunciando una decisión "inédita, incomprensible e injustificable".

"El fútbol, como cualquier otro deporte, reposa sobre reglas que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las reglas están sujetas a interpretación. Concretamente este no es el caso", insistió la institución europea, en una declaración con un tono severo.

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La UEFA ni siquiera mencionó la llamada telefónica del presidente estadounidense Donald Trump al patrón de la FIFA Gianni Infantino, confirmada a la AFP por dos fuentes cercanas al caso, incidiendo en cambio en el propio contenido del reglamento.

"Una suspensión automática mínima de un partido tras una cartulina roja no es una opción que quede al criterio de las instituciones, ni tampoco necesita la decisión de un órgano competente para ser aplicada", destaca la organización europea.

Folarin Balogun fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón, quedando automáticamente suspendido para el duelo de octavos de final contra Bélgica. El propio Balogun admitió el viernes a la prensa que su cartulina roja era algo que debía "aceptar".

Para la UEFA, su suspensión en los octavos de final es "un principio inscrito en los reglamentos que no puede sufrir ninguna excepción, menos aún en mitad de un torneo a lo largo del que otros jugadores han sufrido la misma situación".

"Cuando la seguridad jurídica de las reglas ya no está garantizada por los que deben velarla, es la integridad del deporte lo que está en juego y la credibilidad de una competición que queda dañada. Además, una decisión así crea un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares deberán recibir ahora un trato idéntico, en detrimento de la competición", añade la institución europea.

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Caso Balogun, un "precedente político extremadamente preocupante" para la federación italiana.

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El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) Giovanni Malago criticó con vehemencia el lunes a la FIFA por haber levantado el partido de suspensión tras cartulina roja impuesto al estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026 tras la intervención del presidente Donald Trump.

"Es verdaderamente absurdo, tuve que ir yo mismo a ver el artículo 27 que permite o permitiría a la FIFA, y únicamente a la FIFA, así que no es algo que pueda reproducirse en los diferentes campeonatos nacionales, así que mejor porque sería un auténtico Armagedón", declaró Malago en la emisora de radio italiana Rai Radio 1.

"Es inútil buscar excusas, esta decisión tiene un evidente aroma político, también lo ha escrito así el New York Times. Objetivamente es un precedente extremadamente peligroso, un precedente político extremadamente peligroso", incidió.

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"Espero que ellos (la FIFA) se den cuenta, porque soy un aficionado de esta Copa del Mundo con los estadios llenos, el entretenimiento y el negocio: aquí es el fútbol el que está triunfando. Pero cuando vemos una decisión como esta, se pierde la meritocracia, que es la base del fútbol", concluyó Malago, elegido a finales de junio como presidente de la FIGC, en crisis luego de no haber logrado clasificar a las tres últimas ediciones del Mundial.

Folarin Balogun fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón, quedando automáticamente suspendido para el duelo de octavos de final contra Bélgica.

Sin embargo el domingo la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó el partido de sanción pero dejó ese castigo en suspenso "durante un período de prueba de un año", por lo que Estados Unidos tendrá disponible a su máximo goleador en el duelo del lunes.

El presidente estadounidense Donald Trump, que había llamado al presidente de la FIFA Gianni Infantino el miércoles para pedir reexaminar la sanción, agradeció a la FIFA esta decisión, mientras que la Federación Belga de Fútbol dijo estar "asombrada".

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