Mundial 2026| Estados Unidos vs Bélgica: previa y dónde ver gratis este partido de octavos de final

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| La selección estadounidense aspira a llegar lejos ante sus fanáticos, pero tiene al frente a un conjunto belga con jugadores de experiencia y calidad comprobada.

Panamá/El enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 es uno de los duelos más atractivos de esta ronda. El partido se disputará este lunes 6 de julio de 2026, a las 7:00 p.m. (hora de Panamá), en el Seattle Stadium (Lumen Field), un escenario que promete un ambiente intenso.

Historial y Antecedentes

Este partido tiene una carga emocional y deportiva importante para ambas selecciones:

El fantasma de 2014: Muchos aficionados recuerdan el dramático enfrentamiento de los octavos de final en el Mundial de Brasil 2014, donde Bélgica eliminó a Estados Unidos en la prórroga (2-1) tras una actuación legendaria de Tim Howard.

Antecedente reciente: En marzo de 2026, ambas selecciones se enfrentaron en un partido amistoso que terminó con una victoria de Bélgica por 5-2. Aunque era un amistoso, ese resultado ha dejado a Estados Unidos con ganas de revancha y ajustando su planteamiento táctico bajo la dirección de Mauricio Pochettino.

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Jugadores Clave

Por parte de Bélgica

Kevin De Bruyne: El cerebro del equipo. Su visión de juego y capacidad para filtrar balones será vital para romper la defensa estadounidense.

Romelu Lukaku: El delantero sigue siendo la referencia ofensiva. Su potencia física y olfato goleador fueron decisivos para que Bélgica eliminara a Senegal en la ronda anterior.

Youri Tielemans: Fundamental en la gestión del mediocampo y, como demostró en el partido contra Senegal, con una gran capacidad para aparecer en los momentos críticos.

Por parte de Estados Unidos

Christian Pulisic: El líder creativo y capitán emocional. Su habilidad para desequilibrar en el 1 contra 1 será la principal arma del conjunto local.

Folarin Balogun: Ha sido una pieza fundamental en el ataque durante el torneo. Aunque fue expulsado en el partido contra Bosnia-Herzegovina, tras diversas gestiones, se ha confirmado que podrá estar disponible para este duelo, lo cual es una gran noticia para la ofensiva estadounidense.

Weston McKennie: Su despliegue físico en el mediocampo será clave para intentar contener el juego de posesión belga.

Contexto del Duelo

Bélgica llega a este partido tras una remontada épica contra Senegal en los dieciseisavos de final, donde lograron avanzar en la prórroga. Aunque han dejado algunas dudas defensivas, su capacidad ofensiva es temible.

Estados Unidos, como coanfitrión, tiene la presión y el apoyo de su público. El equipo llega con confianza tras superar a Bosnia-Herzegovina y buscará aprovechar la velocidad en las bandas para explotar las posibles debilidades en la zaga belga.