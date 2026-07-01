Mundial 2026 calendario Bélgica vs Senegal | Dónde ver gratis y en vivo este partido de dieciseisavos de final

Panamá/El Mundial de Norteamérica 2026 entrega hoy uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final: Bélgica y Senegal se enfrentarán a las 3:00 p.m. en un partido que promete goles y que marcará, además, el primer enfrentamiento histórico entre ambas selecciones en un Mundial.

Panorama del partido

Los Diablos Rojos llegaron a estar al borde de la eliminación tras no ganar en sus dos primeros compromisos de la fase de grupos, pero reaccionaron a tiempo con una goleada de 5-1 sobre Nueva Zelanda en la última fecha, resultado que les permitió terminar como líderes del Grupo G y convertirse en la primera selección europea desde Inglaterra en 1990 en ganar su grupo pese a no triunfar en sus dos primeros partidos. Esa cifra de cinco tantos superó, por sí sola, la suma de goles anotados por Bélgica en sus siete partidos mundialistas anteriores. El equipo llega además en su segunda racha invicta más larga de la historia, con 10 victorias y 6 empates, dos de esos resultados positivos logrados frente a rivales africanos.

Senegal, por su parte, vivió una fase de grupos con similitudes notables: tampoco ganó en sus dos primeros duelos, pero se reencontró con el gol en la última jornada al golear 5-0 a un Irak que jugó con diez hombres, resultado que la convirtió en el único tercer lugar clasificado con tres puntos. Los Leones de la Teranga protagonizaron partidos de alto voltaje ofensivo en la ronda inicial —solo los duelos de Noruega generaron más goles que los suyos—, aunque también encajaron seis tantos frente a rivales europeos (Noruega y Francia), un dato que invita a la cautela. Su historial reciente en fases eliminatorias tampoco ayuda: sus dos últimas participaciones en octavos terminaron en derrotas por la mínima ante Turquía e Inglaterra.

Historial entre ambas selecciones

Este será el primer cruce mundialista entre Bélgica y Senegal. En su historial ante selecciones africanas, los belgas se mantienen invictos en cinco de sus últimos seis duelos (3 victorias, 2 empates), mientras que Senegal arrastra una racha negativa ante rivales europeos: ha perdido sus últimos cuatro partidos frente a equipos del continente en la cita mundialista.

Jugadores clave y bajas

La gran figura belga vuelve a ser Romelu Lukaku, quien tras su gol y asistencia en la ronda anterior ya suma más participaciones directas en gol (6 goles, 2 asistencias) que cualquier otro jugador belga desde 1966. El delantero buscará anotar en partidos consecutivos por segunda vez en su historial mundialista, algo que ya logró en 2018, ocasión en la que también marcó ante un rival africano.

Del lado senegalés, Pape Gueye llega en gran momento tras participar en tres de los cinco goles de su equipo en el cierre de grupos (2 goles, 1 asistencia), a solo una contribución de igualar el récord histórico senegalés de participación en goles en una Copa del Mundo.

En cuanto a las ausencias, Bélgica presenta un plantel completo sin lesionados, mientras que Senegal deberá lamentar la baja de su portero titular, Édouard Mendy, quien se perderá el partido por un esguince de rodilla.

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