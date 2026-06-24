EN VIVO Mundial 2026| Sudáfrica 1-0 Corea del Sur: Segundo Tiempo/ Definición del Grupo A
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sudafricanos y surcoreanos salen a la cancha en un partido donde ganar lo es todo para ambos conjuntos.
México/La última jornada del Grupo A ofrece un duelo de máxima tensión entre Sudáfrica y Corea del Sur. Con México ya clasificado como líder del grupo, ambos equipos llegan al partido con el objetivo de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.
Cómo llegan
Corea del Sur
Venció a Chequia (2-1) en el debut.
Cayó por la mínima ante México (0-1).
Suma 3 puntos y depende de sí misma para avanzar.
Sudáfrica
Perdió 0-2 ante México en el partido inaugural.
Empató 1-1 frente a Chequia.
Tiene 1 punto y necesita una victoria para aumentar seriamente sus opciones de clasificación.
Claves tácticas
La velocidad surcoreana: Corea del Sur ha mostrado una transición ofensiva más fluida y mayor capacidad para generar ocasiones en campo rival.
La fortaleza física sudafricana: El conjunto africano buscará imponer intensidad, presión y juego directo.
La diferencia de goles: En un grupo tan apretado, el marcador de este encuentro podría ser decisivo para determinar qué equipos avanzan como segundo o entre los mejores terceros.