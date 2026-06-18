Mundial 2026 | República Checa vs Sudáfrica ya se juega este partido del Grupo A

Panamá/La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 presenta un duelo de máxima necesidad cuando República Checa y Sudáfrica se enfrenten en la ciudad de Atlanta, en un partido donde ambos seleccionados están obligados a sumar tras caer en sus respectivos debuts.

El conjunto europeo llega herido luego de desperdiciar una ventaja ante Corea del Sur, terminando con una derrota de 2-1 en un encuentro que dejó dudas, pero también evidenció una de sus principales fortalezas: el juego aéreo. Los checos han convertido siete de sus últimos 14 goles en la Copa Mundial mediante remates de cabeza, un recurso que podría volver a ser determinante.

Por su parte, Sudáfrica necesita una reacción inmediata después de un complicado estreno frente a México, donde cayó 2-0 y además sufrió las expulsiones de dos futbolistas, una situación que limita aún más las opciones del conjunto africano. Los conocidos Bafana Bafana acumulan seis partidos consecutivos sin conocer la victoria y afrontan este compromiso bajo una enorme presión.

Aunque será la primera vez que ambos países se enfrenten en una Copa del Mundo, existe un antecedente oficial entre ellos: un empate 2-2 en la Copa Confederaciones de 1997.

Con el riesgo de quedar al borde de la eliminación, República Checa y Sudáfrica protagonizarán un partido de alta tensión, donde una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.