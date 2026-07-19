España vs Argentina final Mundial 2026| Shakira, Madonna y una constelación de estrellas en el show de medio tiempo

Panamá/Al estilo de Super Bowl, se dio el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026; algo inédito en la historia del torneo.

El show tuvo unos 15 minutos de duración, igual a lo que se presenta regularmente en el partido final de la liga de football americano NFL. La cantante estadounidense Madonna inció el espectáculo interpretando la canción 'Music' montada en un vehículo en el que también estaban los recordados astros brasileños, Ronaldo y Ronaldinho.

Uno de los puntos cumbres del espectáculo lo tuvo la colombiana Shakira quien cantó el himno del Mundial, 'Dai Dai', junto a Burna Boy. También le acompañó su grupo de bailarinas y los chicos de Guetto Kids.

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Además de Madonna y Shakira, participaron del show varios artistas entre los que están BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, el coro infantil PS22 y Coldplay. También aparecieron los personajes de los Muppets.

El espectáculo fue dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Uno de los objetivos del show apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al fútbol para niños en todo el mundo.

La producción fue de gran escala, con escenarios móviles, coreografías masivas, efectos visuales y una combinación de música pop, latina, africana y clásica.

La presentación extendió a dos minutos adicionales el tiempo de descanso de ambos conjuntos, por lo tanto los equipos regresaron a la cancha del estadio de Nueva York - Nueva Jersey tras una pausa que duró 17 minutos en total.

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