España elimina a Francia en el Mundial 2026, Mbappé y los suyos, blanco de las burlas en redes

España sentenció a Francia con un contundente en el AT&T Stadium de Arlington y se convirtió en la primera finalista del Mundial 2026, en un partido que además dejó una lluvia de memes contra Kylian Mbappé, Lucas Digne y el colectivo francés.

Panamá/España eliminó a Francia este martes por 2-0 en la primera semifinal del Mundial 2026, disputada ante 70,176 espectadores en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y avanzó a la final del torneo, donde espera al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, programado para este miércoles en Atlanta.

El marcador se abrió cuando Lucas Digne intentó despejar un balón y terminó impactando a Lamine Yamal dentro del área. El árbitro cobró penal y Mikel Oyarzabal no falló para poner el 1-0. Ya en el complemento, una jugada colectiva entre Dani Olmo y Pedro Porro terminó en el segundo gol español, con un remate del propio Porro que se coló pegado al palo del arquero francés.

Francia, que llegaba como favorita según las casas de apuestas y con una racha de 386 minutos sin recibir goles, desperdició su ocasión más clara cuando Désiré Doué quedó mano a mano tras un error de Unai Simón y falló la definición con el arco vacío. Esa secuencia se convirtió en una de las jugadas más replicadas de la noche.

Los memes no tardaron en aparecer. El gran protagonista involuntario fue Mbappé, retratado en redes como un delantero incapaz de mantenerse en línea con la última defensa española tras varias posiciones adelantadas que le anularon acciones de peligro.

Los usuarios también apuntaron contra Lucas Digne, señalado como responsable directo del penal que abrió el marcador, y contra el rendimiento colectivo del equipo de Didier Deschamps, comparado en tono de burla con su versión del resto del torneo. Circularon además videos y capturas del gesto de frustración de Mbappé tras el segundo gol español, así como montajes sobre la actuación de Ousmane Dembélé y compañía frente a la defensa ibérica.

Con este resultado, España suma su mejor actuación del Mundial 2026 y sueña con levantar su segunda estrella en la historia de la Copa del Mundo.