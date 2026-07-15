Mundial 2026| Inglaterra - Argentina: Conoce las historias de ambas selecciones en las semifinales mundialistas

Panamá/Inglaterra y Argentina tienen una larga historia en los mundiales debido a su presencia constante en ese tipo de eventos por lo que han logrado alcanzar las semifinales en más de una ocasión. Aunque sus caminos se han cruzado varias veces, en este Mundial 2026 tendrán su primer duelo particular en la instancia de los cuatro grandes.

Una vez se dé el pitazo inicial en el Estadio de Atlanta, ingleses y argentinos sumarán otra semifinal a sus libros de récords. A continuación echamos un vistazo de lo que han sido los juegos que estas selecciones han disputado en esa instancia decisiva dentro de las copas del mundo.

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Registro impecable

Argentina tiene un récord extraordinario y único entre las potencias del fútbol: nunca ha sido eliminada en una semifinal de un Mundial. Ha disputado esta instancia en seis ocasiones y en todas logró clasificar al partido por el título (cinco a través de partidos únicos de semifinales y una bajo el formato de grupo final de 1978):

Uruguay 1930: Argentina 6-1 Estados Unidos Una goleada contundente en el primer Mundial de la historia para avanzar a la final contra los locales. Argentina 1978: Sin semifinal directa. En este torneo se jugó una segunda fase de grupos. Argentina lideró su zona (por encima de Brasil, Polonia y Perú) para clasificar directamente a la final, donde se coronaría ante Países Bajos. México 1986: Argentina 2-0 Bélgica Con una actuación descomunal de Diego Armando Maradona, quien anotó los dos goles del triunfo. Italia 1990: Argentina 1-1 Italia (4-3 en penales) Tras igualar con la anfitriona en los 120 minutos, el héroe Sergio Goycochea brilló en la tanda de penales para silenciar Nápoles. Brasil 2014: Argentina 0-0 Países Bajos (4-2 en penales) Un partido sumamente cerrado que se definió desde los once pasos con Javier Mascherano como líder y Sergio Romero tapando dos penales clave. Catar 2022: Argentina 3-0 Croacia Una cátedra de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez que catapultaron a la Scaloneta rumbo a su tercera estrella.

Historial de frustración

Por su parte, Inglaterra ha llegado a las semifinales de la Copa del Mundo en tres ocasiones anteriores, logrando superar la eliminatoria únicamente cuando fue anfitriona:

Inglaterra 1966: Inglaterra 2-1 Portugal Dos goles de Bobby Charlton sellaron el pase a la final en Wembley, neutralizando el descuento de penal de Eusébio. Posteriormente, los ingleses levantarían su único título mundial. Italia 1990: Alemania Federal 1-1 Inglaterra (4-3 en penales) Gary Lineker empató el partido en Turín para forzar la prórroga, pero los fallos de Stuart Pearce y Chris Waddle en la tanda de penales iniciaron la histórica "maldición" inglesa desde los doce pasos. Rusia 2018: Croacia 2-1 Inglaterra (en prórroga) Kieran Trippier ilusionó a los ingleses con un golazo de tiro libre tempranero, pero Ivan Perišić empató en el segundo tiempo y Mario Mandžukić sentenció la eliminación inglesa en el tiempo extra.

Balance

Argentina llegó seis veces a las semifinales y en todas ellas se impuso a sus rivales. Dos de esas ocasiones las superó en las tandas de penales.

Por su parte, Inglaterra solo obtuvo una victoria en tres semifinales disputadas. Ese triunfo lo obtuvo en su tierra donde, al final, conquistó el que hasta ahora es su único título de campeón mundial de su historia.

¿Serán los argentinos quienes triunfen en su séptima comparecencia en semifinales o los ingleses vencerán para acceder por segunda a una final? Pronto lo sabremos.