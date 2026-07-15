Mundial 2026 Inglaterra vs Argentina| Vicepresidenta argentina calentó el partido con sus palabras. ¿Qué dijo?

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Victoria Villarruel levantó la voz en su cuenta de X para expresar lo que, a su juicio, representa el duelo semifinal entre la Albiceleste y los Tres Leones.

Argentina/La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, llamó "piratas usurpadores" a los ingleses, previo al partido por semifinales del Mundial 2026 que este miércoles enfrentará a la Albiceleste con la selección de Inglaterra.

"No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", dijo en un mensaje en la red social X la vicepresidenta, sobre la medianoche del martes.

"Mañana (por este miércoles) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más", añadió Villarruel. Su padre fue un militar veterano de la Guerra de Malvinas, que libraron en 1982 el gobierno dictarorial de Argentina y el de Inglaterra por la soberanía de las islas, que sigue bajo disputa entre ambos países por vías diplomáticas.

El conflicto bélico, que duró 74 días, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

"¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", cerró Villarruel.

En su mensaje la vicepresidenta también aludió a Diego Maradona que, en el Mundial 1986 en el que Argentina se coronó campeón, anotó dos goles legendarios en su victoria 2-0 contra Inglaterra. Uno de ellos es conocido como "el gol del siglo" y otro polémico llamado "la mano de Dios".

El mensaje de la vicepresidenta argentina va a contramano de las declaraciones del propio entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, y de varios jugadores que buscaron bajar el tono a las implicaciones del partido despojándolo de todo contenido político o histórico.

"Es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlos sería una locura", había dicho Scaloni al respecto.

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El martes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que de acuerdo al operativo de seguridad establecido en Estados Unidos para el partido que se diputará en la ciudad de Atlanta, los hinchas argentinos no podrán ingresar al estadio con banderas o cualquier elemento alusivo a las Islas Malvinas.

"No van a poder entrar banderas con mensajes de ese tipo", dijo Monteoliva a radio La Red. "Nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación", añadió.

La alusión a las islas está presente en forma habitual en las banderas de los clubes de fútbol argentinos, también en las que alientan a la selección y en los cánticos de las hinchadas.

"Eso es más complicado, a la gente no se le puede tapar la boca", respondió risueña la ministra, consultada al respecto.