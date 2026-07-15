Mundial 2026 Inglaterra vs Argentina | Estadísticas del primer tiempo partido de semifinales

La Albiceleste dominó la posesión del balón, mientras que Inglaterra resistió con orden defensivo en unos primeros 45 minutos que finalizaron sin goles.

Panamá/El primer tiempo de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina terminó con empate 0-0, en un duelo muy táctico y de pocas ocasiones claras de gol.

La selección sudamericana llevó el peso del partido gracias a un mayor control del balón, pero el conjunto inglés logró mantener el orden para impedir que ese dominio se reflejara en el marcador.

Otras noticias: EN VIVO Mundial 2026| Inglaterra 0-0 Argentina: Medio Tiempo/ semifinal

Las estadísticas muestran una ligera superioridad de Argentina, que registró un 56% de posesión frente al 44% de Inglaterra. Además, la Albiceleste completó 226 pases correctos de 258 intentos, con una efectividad del 88%, mientras que los ingleses acertaron 184 de 200 pases, alcanzando un destacado 92% de precisión, aunque con menor volumen de circulación.

En el aspecto defensivo, el encuentro fue muy disputado. Argentina cometió 12 faltas, por 7 de Inglaterra, mientras que el combinado europeo recibió la única tarjeta amarilla del primer tiempo. Ambos equipos tuvieron un tiro de esquina y fueron sancionados con un fuera de juego. En las labores de contención, Inglaterra realizó 11 recuperaciones y Argentina 1, mientras que la Albiceleste despejó el balón en 7 ocasiones, por 4 del conjunto británico.

Con el marcador todavía en blanco, todo quedó abierto para una segunda mitad en la que cualquiera de los dos gigantes del fútbol mundial buscará el gol que los acerque a la gran final del Mundial 2026.